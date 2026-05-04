黑莓卡掩護eATM試卡避監視器 竹聯幫明仁會詐全台22人騙逾2500萬元

警方壓制竹聯幫明仁會台北分會幹部許男。（記者姚岳宏翻攝）

新竹縣1名退休婦人遭假投資騙走一生積蓄900萬元，警方逮獲少年車手後溯源追查，發現該集團先用國外黑莓卡上網規避查緝，再透過eATM測試是否為警示卡，確認安全才派車手前往提領贓款，刑事警察局循線逮竹聯幫明仁會台北分會許姓幹部等7人送辦，查出全台有22名被害人，總損失逾2500萬元，許男不認罪遭羈押，檢警正擴大追查背後詐團金主。

警方調查，該集團從前年3月至去年1月開始運作，透過各大社群軟體尋找目標，誘騙被害人加入投資群組，集團成員假冒財經專家，頻繁分享獲利截圖博取信任，被害人上鉤後，便被引導至假投資平台註冊匯款或交付提款卡，最終血本無歸。

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警方調查，許男等人拿到被害人的提款卡後，為躲避傳統提款機監視器與警方追蹤，利用黑莓卡隱蔽網路IP特性，先透過管道從國外購得黑莓卡，再將取得的實體帳戶金融卡插入網路讀卡機，登入eATM進行試卡，一旦確認帳戶功能正常、且未被通報為警示卡，才透過通訊軟體遠端遙控，指派車手出門領錢。

刑事局七大隊清查全台共有22名被害人，總財物損失高達2538萬餘元，警方專案小組去年11月16日至19日展開收網行動，兵分多路前往新北市五股區與高雄市左營區等據點搜索，順利拘捕6男1女到案，含2名幹部與5名車手，現場查扣改造手槍1把、子彈22顆、毒品咖啡包26包、斧頭2把、摺疊刀1把，以及筆電與手機等證物。

警詢後將7名犯嫌依違反組織犯罪防制條例、詐欺危害防制條例、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌移送法辦，其中何男遭法院裁定羈押。刑事局呼籲，警方將持續貫徹「掃黑、肅槍、緝毒」政策，嚴正打擊幫派暴力與不法行為，絕不容許黑道勢力吸收少年，以確保國民生命財產安全，並營造安心、優質的投資與生活環境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣改造手槍及子彈。（記者姚岳宏翻攝）

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