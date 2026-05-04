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    噪音結怨！苗栗男持棍登門「作勢揮打」鄰居 辯防禦仍判刑

    2026/05/04 15:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    噪音結怨！苗栗男持棍登門「作勢揮打」鄰居，辯防禦仍遭判刑。圖為苗栗地院。（資料照）

    噪音結怨！苗栗男持棍登門「作勢揮打」鄰居，辯防禦仍遭判刑。圖為苗栗地院。（資料照）

    苗栗縣黃姓男子與鄰居因長期噪音問題結怨，黃姓男子去年3月竟衝往鄰居門口，高舉木棍作勢毆打，嚇得對方趕緊報警。儘管黃男在法庭上辯稱是因為對方的兒子先挑釁、持武器，才拿棍子「防禦」，但苗栗地院法官近期審理後認為，黃男當時高舉木棍而單純將木棍朝向地面或無人之處，不採信黃男說詞，依犯恐嚇危害安全罪，判黃男處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。扣案木棍沒收。

    判決書指出，黃男與鄰居雙方因噪音糾紛素有積怨，黃男於去年3月間下午2點多手持木棍前往鄰居住處，作勢毆打其鄰居，黃男鄰居因心生畏懼故報警處理。

    黃男則稱，當時因鄰居兒子先拿武器、飆罵髒話並說「為什麼不過來，不過來就是卒仔」，他才持木棍走向鄰居，黃男強調當時雖然手持木棍，並未「舉高」。

    不過，法官勘驗監視器翻拍照片後不採信黃男說詞，認為照片中明顯可見其高舉木棍，若單純持木棍防身自保，黃男可將木棍朝向地面或無人之處，無須高舉木棍朝向其鄰居。

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