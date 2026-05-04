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    高市刑大偵二隊光榮傳承 5年3度產生全國模範警察

    2026/05/04 15:05 記者黃良傑／高雄報導
    高市刑大偵二隊光榮傳承，5年3度產生全國模範警察，包括洪嘉徽、陳子鈞、李士杰（由左至右）（民眾提供）

    高市刑大偵二隊光榮傳承，5年3度產生全國模範警察，包括洪嘉徽、陳子鈞、李士杰（由左至右）（民眾提供）

    高雄市刑大偵二隊再傳喜訊，年僅26歲的偵查佐陳子鈞變身「緝毒英雄」，獲選今年全國模範警察，偵二隊5年內有3警奪全國模範警察殊榮，不僅成就「傳承」佳話，更被封為全國模範警察製造隊。

    今（2026）年全國模範警察遴選，刑大偵二隊推派有毒販殺手美喻的偵查佐陳子鈞，他掌握大寮區田地邊鐵皮屋KTV藏有越南移工聚眾轟趴，並有藥頭公然販毒供毒趴，逮捕KTV老闆、老闆娘，以及54名毒趴外籍移工，其中多達7名為逃逸外勞，查扣毒品卡西酮咖啡包323包（毛重1665.36公克）、第三級毒品K他命6 包（毛重12.61公克）等。

    他於去年5月網路巡邏時，發現微信帳號「旺旺仙貝」、「特上紅茶」等帳號，發送販毒小廣告，並販賣毒品給不特定人施用，經蒐證後報請雄檢指揮，緝獲藥頭、藥腳9人，共查扣第三級毒品愷他命8包、2罐（毛重225.75公克）、毒品咖啡包169包（毛重740.87公克）、贓款9.4萬元。

    偵二隊於2021、2024年也接續產生2位全國模範警察，包括曾參賽健美得獎的「台灣隊長」李士杰偵查佐，目前已升任同隊刑事小隊長，他將全國模範警察的光環傳承給女偵查員洪嘉徽，屢破詐欺集團、掃毒、肅槍等重大刑案，拿到2024年全國模範警察。

    同隊的學長、學姊傳承給警專37期學弟陳子鈞，拚戰精神令同隊隊員佩服，不僅在緝毒績效卓著，也屢破重大詐騙案。

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