男女輕生引發火燒車 點火者涉公共危險、加工自殺罪被起訴

停在基隆市安樂區湖海路邊的轎車暗夜起火燃燒。（資料照，記者林嘉東翻攝）

基隆一名王姓女子與陳姓男子於今年1月24日晚間，將車開到安樂區湖海路二段圓環，停放在車格內，準備在車內輕生。未料，火勢竟在車內延燒，冒出陣陣濃煙。巡邏的海巡官兵趕緊救出兩人，隔沒多久車輛就陷入火海。基隆地檢署今日偵結，認定王女除涉犯公共危險罪外，另涉犯加工自殺罪，依法提起公訴。

海巡署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所官兵案發當日晚間8時20分，巡邏經過湖海路二段時，聞到濃烈塑膠燒焦味，循線發現停在路旁的車輛冒出濃煙，不時傳出「砰、砰」悶響爆炸聲。

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現場官兵發現車內有一男一女，趕緊將車門拉開，將兩人拖出車外，另也嘗試以滅火器救援，但火勢迅速蔓延，整輛車瞬間被火舌吞噬。

基隆市消防局獲報後，派員趕往現場，雖迅速撲滅火勢，但車輛已經燒到剩下骨架。

救護人員檢查38歲王女及27歲陳男2人傷勢，發現陳男意識清楚、王女則有頭暈情形，隨即將人送往醫院救治，保住一命。

警方初步調查，王、陳2人疑似想要尋短，卻操作不慎引發車火，依涉犯公共危險罪將兩人送辦。

檢察官調查後，查出當時是王女負責點火，除涉犯公共危險罪之外，今依涉犯加工自殺罪，將她起訴。

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基隆地檢署今日偵結，認定王女除涉犯公共危險罪外，另涉犯加工自殺罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

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