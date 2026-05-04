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    首頁 > 社會

    新北五股山區驚悚車禍！騎士左腳掌遭撞斷 人飛落山坡

    2026/05/04 14:53 記者吳仁捷／新北報導
    新北市盧姓騎士今天與林姓男子駕駛的賓士轎車發生車禍，猛烈撞擊力截斷盧男左腳掌，還墜落山坡。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市盧姓騎士今天與林姓男子駕駛的賓士轎車發生車禍，猛烈撞擊力截斷盧男左腳掌，還墜落山坡。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股今日傳出驚悚車禍，一名盧姓騎士騎機車行經民義路山區，過彎不慎跨越對向車道，與對方林男駕駛的賓士休旅車發生車禍，猛烈撞擊下，盧姓男子左小腿骨折，左腳掌當場遭截斷，斷掌卡在機車踏板上，人則拋飛墜落山坡，警方、消防到場救人，吊掛盧男送醫，緊急開刀接合，至於車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    警方調查，這起車禍發生在今天上午10時許，五股區民義路二段（路燈編號344592）處，新北110獲報，一輛轎車與對向騎士車禍，騎士自摔到山坡下，警方緊急上山，發現28歲盧姓男子騎機車沿五股區民義路往山區方向行駛，騎機車途經事發路段時，不明原因連人帶車衝到對向，與對向36歲林姓男子駕駛的賓士休旅車發生車禍。

    由於撞擊力道猛烈，盧男整個人彈飛墜落一旁山坡，汽車失控撞斷路邊燈桿，警方、消防到場，發現現場凌亂，騎士的左腳斷掌卡在機車踏板，救難人員確認傷者墜落邊坡，將吊掛上路面傷者緊急送醫，連同斷掌部分，也緊急冰存，送醫開刀接合。

    警方對雙方酒測，都沒有酒精反應，至於詳細肇事原因，及後續賠償，仍待調閱監視器釐清車禍原因與責任歸屬。

    新北市盧姓騎士今天與林姓男子駕駛的賓士轎車發生車禍，猛烈撞擊力截斷盧男左腳掌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市盧姓騎士今天與林姓男子駕駛的賓士轎車發生車禍，猛烈撞擊力截斷盧男左腳掌。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市盧姓騎士今天與林姓男子駕駛的賓士轎車發生車禍，猛烈撞擊力截斷盧男左腳掌，還墜落山坡，林男座車也失控撞斷電線桿，現場凌亂。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市盧姓騎士今天與林姓男子駕駛的賓士轎車發生車禍，猛烈撞擊力截斷盧男左腳掌，還墜落山坡，林男座車也失控撞斷電線桿，現場凌亂。（記者吳仁捷翻攝）

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