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    桃園火車站前搭計程車「3秒被趕下車還索100元」 交通局：最高裁處9萬

    2026/05/04 14:39 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園火車站前規劃有排班計程車，有女網友指控搭乘3秒就被趕下車，還被索100元車資，圖非當事計程車。（資料照）

    桃園火車站前規劃有排班計程車，有女網友指控搭乘3秒就被趕下車，還被索100元車資，圖非當事計程車。（資料照）

    有網友在Dcard發文分享誇張的搭車經驗，她指出，上月6日她在桃園火車站前搭乘排班計程車，搭了3秒就被趕下車，司機還索取100元車資，對此，桃市府交通局表示，全案經查處屬實，依據公路法，最高可裁處該業者9萬元罰鍰。

    網友控訴，當時她在桃園火車站萬壽路出口搭乘排班計程車，上車前就先詢問司機可否載她到桃園機場，並詢問車資大概500元，她將行李放好才上車，豈料，車子才開了3秒左右，司機突然改口要她去搭前方的公車，並向她索取100元車資，她有說明現在時間是下午1點半，公車要到2點才發車，她趕時間需要搭計程車。

    網友控訴，司機只回她「是喔，我以為公車馬上要開了」，接著又提出要幫忙找其他車來幫忙，但到現場也只有排班計程車，她拒絕並直接要求下車，之後再詢問司機，司機才說是因為車子快沒電了，後續她也報警處理，等警方到場後才改搭其他交通工具，「第一次遇到這種計程車，真的傻眼」。

    桃園警分局表示，員警獲報到場，女子隨後就離開，了解情形後，全案交由交通局後續處理；交通局表示，有關民眾反映計程車司機未按表收費，經查處屬實，將依據公路法裁處該業者9000至9萬元罰鍰。

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