「怪物來囉！」幼兒園男教保員陳羿翰非禮3女童 判刑8年定讞

北市男教保員陳羿翰判刑8年定讞。（資料照）

台北市男教保員陳羿翰於2023年、2024年間任職北市松山區2家幼兒園時，被控先後猥褻1名男童、3名女童，台北地院一審依4件犯「對未滿14歲男女犯加重強制猥褻」罪，合併判處8年徒刑；高院雖改認定其中1件犯行證據不足而改判無罪，但其餘仍合併判處應執行8年徒刑；檢、辯皆上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳羿翰於2023年6月間因松山區一家幼兒園的1位女教保員請產假，而到該園擔任代理教保員。他被控於某日午餐前，以檢查身體為由，在園內的工作櫃前，脫掉1名男童褲子，撫摸猥褻男童私密處；2024年3月陳男應聘至松山區另一家幼兒園擔任教保員，被控於5個月內3度將手伸入3名女童衣褲內猥褻私密處，一名女童告訴家長「我被老師亂摸」，犯行才曝光。

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檢方指控，陳羿翰的犯案手法，包括將教室燈關掉，稱「怪物來了」，學童趴在地板躲藏，他即趁機撫摸男童下體；或趁幫另名男童擦乳液時，說對方是要進烤箱的烤雞、要上油，藉機摸生殖器。陳羿翰否認犯行，辯稱是在照顧兒童、陪孩子玩。

一審台北地院判決認為，陳為了為滿足自己性慾，強制猥褻4名幼童，犯後託辭卸責，未見悔意，依4件「對未滿14歲男女加重強制猥褻」罪，各判處3年6月徒刑，合併應執行8年徒刑。陳認為判太重、檢察官認為判太輕，皆提起上訴。

二審高等法院認定，陳男在男童生殖器上塗乳液的部分，無證據足以證明強制猥褻犯行，改判無罪；但猥褻一名女童的部分，由先後2次犯行、犯意不同，改認定為2罪，因此仍認定陳男一共成立4次強制猥褻罪犯行，事證明確。

高院合議庭認為，陳明知幼童極為年幼，處於身心重要發展階段，竟為了滿足私慾而施以強制猥褻行為，對被害兒童造成不可回復的身心傷害，且犯後否認犯罪，考量對幼兒的犯罪應有較高度的預防需求，加重量刑，定應執行8年有期徒刑。

檢、辯皆上訴，最高法院審理後認為二審判決已詳盡論述有罪、無罪理由與證據，沒有違誤，駁回上訴確定。

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