太子集團明首開庭！「和平大苑」持有人、水房要角等17人將出庭

圖為檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（資料照）

台北地檢署針對太子集團案件共執行8次搜索，全案今年3月偵結，共起訴62人，本有9名在押被告，移審庭後法院裁定全數交保。台北地院明日將就本案召開準備程序庭，預計傳喚17名被告，其中包括曾經在押的台北市信義區Cigar Vie雪茄館負責人胞弟陳韋志，其疑似作為太子集團在台水房，透過地下匯兌方式洗錢。

台北地檢署今年3月偵結以陳志為首的太子集團案件，共起訴62人、13家公司。原先有9名在押的關鍵被告，分別為天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志，但在召開移審庭後，全數交保。

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北院明日將就本案召開準備程序庭，也是本案首次開庭，開庭時間預計從上午9時30分開始，下午4時結束。本案共傳喚17名被告，包括上午場的陳澤瑋、劉書榮、劉書豪、楊竣凱、黃慶德、王蘭亭。下午場的林南芝、曾駿哲、郭鎮誠、吳品樺、林莉庭、蔣佳衡、張紘綸、盧佳正、蘇哲立、徐磊、以及過去曾在押的水房要角陳韋志。

去年美國針對太子集團發布制裁新聞後，王昱堂就下令，要求中間人陳澤瑋將豪車過戶給車商劉書榮、劉書豪兄弟名下，另名中間人楊竣凱將豪車登記在第三人王舜裕名下，規避檢調單位蒐證。

另外，陳志於2018年間於台灣成立8家空殼公司，試圖以購置豪宅方式洗錢，並由公司員工或其親友擔任人頭後，以空殼公司名義購入豪宅，當時檢方就查出王蘭亭持有集團旗下豪宅和平大苑。

檢警也發現太子集團曾經停泊在台灣的4艘豪華遊艇，且用途疑似不只供集團成員享樂，而黃慶德便是遊艇船長，過去黃慶德曾以釣魚高手的角色指導藝人林柏昇KID釣魚，並被其發布於社群上。

被告陳韋志則是負責替太子集團經營在台水房，將太子集團經營非法線上賭博所賺取虛擬貨幣用集團自行開發的OJBK錢包連結，以地下匯兌方式讓集團成員能夠提領現金使用，並製造金流斷點。

至於林南芝、曾駿哲、郭鎮誠、吳品樺、林莉庭、蔣佳衡、張紘綸、盧佳正、蘇哲立、徐磊10人，則是被檢方依刑法第268條之意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博罪嫌起訴，大多為太子集團非法賭博事業之員工，並擔任如客服等角色。

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