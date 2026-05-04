府城最暖聯名！媽祖＋警察「雙層守護」小神衣限量登場

台南市北區開基天后祖廟與市警五分局合作推出府城雙層守護限量聯名小神衣，象徵媽祖與警察對芸芸眾生提供安全庇護。（警方提供）

台南府城「開基天后祖廟」攜手南市警局第五分局，今（4）日發表「府城雙層守護」限量聯名小神衣，象徵「信仰守護」與「治安守護」的雙重力量，不僅傳達媽祖庇佑，更提醒市民遵守交通規則，共同守護府城安全。

該廟主委蘇永森與五分局副分局長吳秉蒼共同舉行過爐祈福儀式，市警五分局表示，推出的小神衣融合媽祖信仰與警察形象，以精緻刺繡工藝呈現，結合傳統神祇與現代警用戰術背心設計，延續過去與三山國王廟及興濟宮聯名的小神衣廣獲好評，再度邀請設計師鍾有樺操刀、設計以媽祖「天上福星 海上女神」意象為核心，主色採用象徵海洋與天空的藍色，傳遞安定與信賴感；圖像呈現Q版媽祖，展現庇佑眾生的溫柔力量；背面結合警察防彈背心設計，展現警察執法的專業與辛勞，凸顯默默守護社會安全的角色。

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製造少量「寶寶夾款」的小神衣，方便家長夾在孩童衣物上，兼具平安守護與可愛造型。五分局說，限量小神衣除運用於反詐騙及交通安全宣導發送給民眾，亦分享給分局同仁，傳遞平安祝福並凝聚團隊向心力。

台南市北區開基天后祖廟與市警五分局攜手推出府城雙層守護限量聯名小神衣。（警方提供）

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