台中「狼保全」無法管理？綠議員質疑推責、中市府將聯合稽查

（左起）民進黨台中市議員周永鴻、江肇國質詢若發生「狼保全」危害大樓住戶無法可管。（記者黃旭磊攝）

台中市議會進行定期會業務質詢，民進黨市議員周永鴻質詢都市發展局，稱台北市曾發生夜班葉姓保全，性侵女房客事件，台中若發生「狼保全」危害大樓住戶，權責涉及都發、警察及勞工等局處，「業務都推來推去」會讓業者逃避鑽漏洞。

台中市都市發展局長李正偉答稱，保全涉及公寓大廈管理條例、保全業法等多法管轄，若有刑案等不法紀錄由警方查管，將跨局處協調進行聯合稽查勤務，維護大樓住戶及校園師生安全。

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台北市於2025年間發生葉姓夜班保全，利用職務之便誘騙並性侵年輕女房仲，台北地院今年對此案作出判決，台中市議員周永鴻今天（4日）質詢都發局，在台中花1百元就能成立物業公司，物業跟大樓管委會簽約，警察要查訪，物業會推稱是「樓管總幹事，不是保全人員」，推給社區管委會自聘，不是公司簽約就能規避查緝。

周永鴻質疑，現行公寓大樓管理條例缺乏妨礙性自主條例，「狼保全」可能進駐社區，學校也有保全人員，校園要防範狼師，也要防範業者會推給警察局或都發局，要求局處實體稽查，有不法就要開罰，「必須要去（聯合稽查），都發局、勞工局一起去。」

台中市公寓大廈依據中央「公寓大廈管理條例」及相關自治法規，由都發、台中市住宅發展工程處管理，如涉及保全勞工權益由勞工局管轄。

都發局長李正偉回稱，現行公寓大廈管理條例、保全業法，1年內有不法紀錄充任保全人員法規沒規範，需要跨局處聯合稽查前科犯任職，會與警察局協調聯合稽查勤務。

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