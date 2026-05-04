縱火砍傷小姨子、警義消及搶走救護車 台南8旬翁收押

三日下午，警方從醫院帶回八十三歲的嫌犯辛姓老翁訊問，辛翁被警方制伏時手腳有幾處擦挫傷送醫包紮，行動有些不便。四日近午，台南地院裁定收押辛嫌。（民眾提供）

83歲辛姓老翁3日涉嫌到台南小姨子住處縱火及拿斧頭砍傷小姨子與1名義消、1名消防救護員，還搶開走消防局救護車，警方尾隨攔查時他拿斧頭拒捕，警方依5項罪名移送檢方，檢方訊後對辛嫌聲請羈押，台南地院今日上午開庭後裁准收押。

台南地檢署表示，檢察官認為辛嫌涉犯殺人未遂、放火等罪犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押辛嫌。台南地院法官開庭後認為辛嫌所犯是5年以上的重罪，且有逃亡之虞與反覆再犯殺人的可能，有羈押的必要，因此裁准收押。

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南市警六分局調查，3日上午11點許獲報南區新樂路民宅發生火災，立即派員警前往，員警到場時消防人員表示辛姓嫌犯手持斧頭砍傷人後搶開走救護車逃逸，警方一路尾隨到南市南區南功街1處大樓地下停車場攔截逮捕辛嫌，辛翁搶開走救護車時，因車子後車門未關，救護車駛進大樓地下室時撞損後車門。

警方訊後將依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損等5項罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官對辛嫌聲請預防性羈押。

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