為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    缺錢買毒！兩賊夜盜鳳林2千斤生薑 警追查搜出毒品

    2026/05/04 12:35 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局逮捕2男子涉嫌並起出毒品。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局逮捕2男子涉嫌並起出毒品。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮林榮段農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案指出，成功逮捕涉案的韓姓與莊姓兩名毒蟲，並在兩人落腳處搜出二級毒品安非他命與依托咪酯煙油，並追回4百多台斤生薑，全案依竊盜及毒品罪嫌移送法辦。

    鳳林警分局今指出，日前接獲林榮段一名薑農報案，指稱辛勤種植的生薑在採收期遭不明人士大規模盜採。農民清點發現損失高達2500台斤，且現場還有逾3萬台斤待採收，損失極為慘重。案發後，分局立即整合偵查隊與南平、鳳林派出所精銳警力成立專案小組，全面調閱周邊監視器影像並縝密分析犯嫌動線與手法。

    專案小組鎖定2名嫌疑人身分後，於3月初發動首波強力搜索行動，大批警力直搗29歲韓姓男子據點，當場在屋內搜出第二級毒品安非他命，並起獲偷來的生薑39台斤；隨後又鎖定居無定所、四處投靠友人的另一名39歲莊姓共犯，專案小組持拘票在莊嫌出沒路徑埋伏，順利攔到準備搭友人車更換落腳處的莊男。

    警方在莊姓男子身上當場查獲第二級毒品「依托咪酯」煙油一罐（毛重5.38公克）及電子煙彈頭3個。莊嫌供稱兩人因吸毒缺錢，才動歪腦筋鎖定薑田行竊，警方在莊男落腳處搜出376台斤生薑，在兩波行動中合計追回415台斤生薑，其餘生薑則已被變賣換取現金買毒。

    鳳林警分局強調，對於侵害民生經濟的犯罪絕不寬貸，本案依竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌將兩嫌移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押，以防止串供滅證及再犯之虞。

    警方也呼籲，農民於採收期間應加強巡視農地並建置監視設備，與警方建立通報機制，共同守護辛勤耕耘的成果。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局逮捕2男子涉嫌並起出毒品。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局逮捕2男子涉嫌並起出毒品。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案，起出還未銷贓的生薑。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案，起出還未銷贓的生薑。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案，起出還未銷贓的生薑。（警方提供）

    花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案，起出還未銷贓的生薑。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播