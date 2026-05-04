缺錢買毒！兩賊夜盜鳳林2千斤生薑 警追查搜出毒品

花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局逮捕2男子涉嫌並起出毒品。（警方提供）

花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮林榮段農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案指出，成功逮捕涉案的韓姓與莊姓兩名毒蟲，並在兩人落腳處搜出二級毒品安非他命與依托咪酯煙油，並追回4百多台斤生薑，全案依竊盜及毒品罪嫌移送法辦。

鳳林警分局今指出，日前接獲林榮段一名薑農報案，指稱辛勤種植的生薑在採收期遭不明人士大規模盜採。農民清點發現損失高達2500台斤，且現場還有逾3萬台斤待採收，損失極為慘重。案發後，分局立即整合偵查隊與南平、鳳林派出所精銳警力成立專案小組，全面調閱周邊監視器影像並縝密分析犯嫌動線與手法。

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專案小組鎖定2名嫌疑人身分後，於3月初發動首波強力搜索行動，大批警力直搗29歲韓姓男子據點，當場在屋內搜出第二級毒品安非他命，並起獲偷來的生薑39台斤；隨後又鎖定居無定所、四處投靠友人的另一名39歲莊姓共犯，專案小組持拘票在莊嫌出沒路徑埋伏，順利攔到準備搭友人車更換落腳處的莊男。

警方在莊姓男子身上當場查獲第二級毒品「依托咪酯」煙油一罐（毛重5.38公克）及電子煙彈頭3個。莊嫌供稱兩人因吸毒缺錢，才動歪腦筋鎖定薑田行竊，警方在莊男落腳處搜出376台斤生薑，在兩波行動中合計追回415台斤生薑，其餘生薑則已被變賣換取現金買毒。

鳳林警分局強調，對於侵害民生經濟的犯罪絕不寬貸，本案依竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌將兩嫌移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押，以防止串供滅證及再犯之虞。

警方也呼籲，農民於採收期間應加強巡視農地並建置監視設備，與警方建立通報機制，共同守護辛勤耕耘的成果。

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花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局逮捕2男子涉嫌並起出毒品。（警方提供）

花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案，起出還未銷贓的生薑。（警方提供）

花蓮有毒蟲看上待採收的生薑，竟潛入鳳林鎮農地盜採生薑2千多台斤，鳳林警分局今宣布破案，起出還未銷贓的生薑。（警方提供）

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