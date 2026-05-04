參加婚宴上台「比腕力」竟骨折 求償87萬結果出爐

台南陳姓女子，前年到台中參加婚宴上台比腕力被扳倒還骨折，事後向對方求償，但一、二審都判駁回。（記者陳建志攝）

台南陳姓女子前年7月到台中參加友人婚宴，席間上台抽捧花，並被安排和莊姓女子比腕力，不料陳女輸了手被扣壓卻出現右肱骨骨折，陳女提告向莊女求償142萬元，法官認為腕力比賽有風險是「社會常識」，陳女應自行評估危險性，判決駁回，陳女不服上訴二審，改求償87萬元，高等法院台中分院認為，不成立過失侵權責任，再度判駁回。

判決指出，陳姓女子前年7月6日晚上到台中一家婚宴會館參加友人婚禮，席間婚禮主持人點名上台抽捧花，並參與腕力比賽遊戲，不料陳女和另一名莊姓女子比賽時手竟被壓到骨折，出現右肱骨位移骨折併橈神經損傷的傷勢。

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陳女指出，後續接受復位內固定手術，且傷後需休養3至6個月及專人照護，除忍受身體、生理上不適與痛苦及生活不便外，心理亦備受折磨，包括醫藥費、交通費、薪資損失、精神撫慰金，向莊女求償87萬9351元。

莊女則指，陳女是大學物理治療系畢業，並做過7年的物理治療師，應知道腕力比賽有拉傷、韌帶扭傷的風險，陳女自己同意參加比賽，顯示雙方都允諾並同意承認該項比賽的風險，請求賠償並無根據。

陳女在審理時表示，當時我們都站在桌子旁僵持很久，莊女出力把我的手壓下去，因為當下我的手直接斷掉，我就沒有叫停，我也沒有說不要比，莊女的過失是力氣使用不當、太大力。

法官則認為，依照經驗法則，腕力比賽有可能造成肌肉、肌腱拉傷、斷裂，甚至骨折，陳女為具正常智識的成年人，應自行評估參加比賽的危險性，且勘驗當時影片，發現莊女僅以尋常姿勢與陳女交腕競力而勝出，實難認莊女有致陳女受傷的故意或過失可言，不成立過失侵權責任，判決駁回。

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