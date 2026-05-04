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    婦人士林夜市殺價20元不成報警 還控店家是「消極不作為犯」

    2026/05/04 12:00 記者王冠仁／台北報導
    員警跟店家滿臉無奈。（記者王冠仁翻攝）

    員警跟店家滿臉無奈。（記者王冠仁翻攝）

    一名婦人在台北市士林夜市一家鞋店買鞋，她看上一雙2百元的鞋子，打算購買，但她持有的2張信用卡刷不過，身上現金只有180元，店家起先不願降價，她不願離去在場僵持，還打電話報警。員警到場後，她指控店家是刑法中的「消極不作為犯」，令員警傻眼；幸虧店家最後不願跟她計較，讓她以180元買走鞋子，這才化解這場鬧劇。

    警方調查，這名中年婦人在前天晚上9時許前往士林夜市逛街，她經過大東路一家鞋店，看上一雙2百元的鞋子，打算購買；她結帳時發現自己的2張信用卡刷不過，身上現金只有180元，短缺20元。店家見她錢不夠，不願交易，沒想到她居然想用180元執意購買，還打電話報警想找警方「主持公道」。

    待員警到場後婦人聲稱，自己因為工作需求想購買這雙2百元的鞋子，還說自己很善意地向店家溝通，表示自己身上有幾張卡還有一些零錢，想湊一湊來購買這雙鞋子。但店家卻故意、惡意不做任何處理，不肯讓她買，店家這個行為已經構成刑法第15條「消極不作為犯」。

    員警聽聞傻眼，當下立刻告訴婦人對於刑法有「誤解」，沒想到婦人居然回嗆「不是你說了算」；員警告訴她若要提告可以前去派出所，她又不高興嗆聲「你不要給我用這種態度、你態度給我好一點」、「人民保母這麼兇」。

    據悉，店家發現員警「公親變事主」，也不願為了20元與婦人計較、糾纏，於是讓她以180元買走鞋子。

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