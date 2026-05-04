車手哥哥植物人、媽媽身心障礙求減刑 法官不為所動

廖女提款6萬5千元，造成2人受害，被判1年8月徒刑。（示意圖）

彰化縣廖女的哥哥是植物人，媽媽為身心障礙，她迫於經濟壓力，先在夜市擺攤營生，之後又加入詐團擔任提款車手。2024年8月間接獲指示分3次提款6萬5千元，造成2人受害。面對法官，她為了減刑，償還其中一名被害人1萬5千元，又供出載她提款的司機身份，自稱家中處境堪憐，但法官不為所動，指她一犯再犯，絕非一時失慮才加入詐騙集團，依《詐欺取財罪》判處1年8月徒刑。

廖女向警方供稱，自己的工作就是「領錢」，每次出任務都由鍾姓司機搭載，鍾男接獲訊息，再拿提款卡給她去ATM提款，她提領3次，看見鍾男有一次拿走2500元，再把餘款放在台中市某街道旁。她因約定是薪水月領，沒拿到半毛錢就被捕了。

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她說，自己為改善家裡經濟，上網找到這個會計工作，她一直以為會計工作就是領貨款，「我不是詐騙集團」。

但案件進入法院審理時，廖女坦承犯行，也償還其中一名被害人1萬5千元。廖女的辯護律師說，被告的胞兄是植物人，母親為身心障礙，為了扛起家計才犯下本案，請法官予以減刑。

但法官表示，被告除了本案外，還犯下其它案件，且數目不少，顯見其非一時失慮，偶一為之的犯行，其涉入詐騙案憐之程度非淺，並無「情輕法重」之情況，且政府亦一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心，審酌被告之犯罪情狀及其對社會正常交易秩序之危害程度尚非輕微，實難認其於本案之犯罪存有堪值憫恕之處、或在客觀上引起一般社會大眾之同情，因此不予減刑。以其犯下2罪判處1年8月徒刑。

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