為消夜搶位子爆衝突 台北雙城街夜市2男大打出手互告傷害

穿白色吊嘎的楊男與光頭的沈男為夜市座位起衝突。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區雙城街夜市昨夜爆發肢體衝突，40歲沈男與27歲楊男因吃宵夜搶座位問題起口角，楊男疑情緒激動下，推倒同行的勸架女友人，沈男見狀制止，竟遭穿白色「吊嘎」的楊男以「頭槌」攻擊臉部，沈男隨即出手反擊推倒對方，警方到場後雙方已停手，後續2人互控傷害，警詢後移送台北地檢署偵辦。

據了解，這起糾紛起因於小吃攤的用餐座位問題，沈男事後表示，一開始是楊男將椅子踩住不讓他入座，他上前質問後便爆發激烈口角，衝突過程中，沈男看見與楊男同行的女子試圖阻攔楊男，卻反遭楊男粗暴推倒在地，沈男見狀立刻喊「幹嘛打女人」，沒想到楊男竟衝上前用頭撞他臉部，他才氣得徒手將對方推倒。所幸雙方後續皆有所克制，並未擴大肢體衝突。

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中山分局圓山派出所昨晚10時許接獲民眾報案，調派線上警力趕赴現場查處，員警抵達時，現場雖無鬥毆，但經釐清事發經過並確認雙方傷勢後，2人均決定向對方提出傷害告訴，警方依規定受理並移送偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛務必保持理性溝通，切勿訴諸暴力解決問題，針對任何暴力違法事件，警方絕對嚴辦到底、決不寬貸。

警方將兩人都帶回警局。（記者姚岳宏翻攝）

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