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    傻眼！北市街頭有人拿球棒砸車 竟是跟女友吵架砸自己車

    2026/05/04 11:52 記者王冠仁／台北報導
    陳男砸自己的車。（記者王冠仁翻攝）

    陳男砸自己的車。（記者王冠仁翻攝）

    有民眾在昨天下午經過台北市士林區一處路段時，驚見路旁有一名男子，居然拿著球棒當街砸車，嚇得報警；轄區警方火速趕到，但「球棒男」已經離去。警方事後調閱監視器畫面追查，發現該名男子事後駕駛被砸的車輛離去；警方依據車號通知20歲陳姓車主到案，沒想到他告訴警方，當時因為跟女友吵架，一時氣憤才拿球棒砸自己的車。

    北市警士林分局在昨天下午3時34分接獲報案，報案人聲稱，在通河東街二段路旁，有一名男子拿球棒朝著路旁停放的車輛猛砸。轄區員警擔心發生暴力事件，火速趕到，但當事人、車已經不在現場。

    警方事後調閱監視器畫面追查，發現該名男子砸完車後，居然進入被砸的車輛中，還將車開走；警方依據車籍資料，循線通知車主陳姓男子到案。

    陳到案後告訴警方，當時他因為跟女友吵架，一時氣不過，於是跑去後車廂拿出球棒敲打自己的轎車洩憤。

    警方說，雖然陳是砸毀自己的轎車，全案也沒有其他人員受傷，但他的行為已經違反社會秩序維護法第63條第6款，警方事後將他依法裁處。

    士林分局呼籲，民眾遇有情感糾紛，應冷靜處理，循正當管道溝通或尋求協助，切莫因一時衝動而有脫序行為。警方對於任何危害公共秩序之行為，絕對採取「零容忍」態度，必將嚴正執法，以維護社會安寧與市民安全。

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