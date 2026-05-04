宮廟入神儀式陣頭因舊恨起衝突 八德警快打帶回全部法辦

八德警方出動快打部隊到場，並將涉案的雙方人馬帶回。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市八德區崁頂路昨（3）日有宮廟舉辦入神儀式，邀請各方陣頭參與，過程中有仇人偶遇，當街大打出手、一陣混亂，八德警分局快打部隊抵達，火速找到兩派動手的45歲吳姓男子等3人及43歲陳姓男子，並以關係人帶回21歲陳姓宮主協助釐清案情，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，陳姓宮主因宮廟搬遷到八德，於昨日舉辦入神儀式，吳男與陳男分屬不同陣頭，去年因協調租屋糾紛有嫌隙，兩人出陣頭巧遇時大打出手，旁人也幫忙助陣、叫囂，八德警分局獲報有糾紛，立即出動快打部隊前往，到場後雙方均已離開，經調閱監視器及現場查訪，帶回雙方吳男一行3人及陳男，並以關係人身份帶回陳姓宮主協助釐清案情，經查雙方之前就有嫌隙，偶遇後情緒失控發生衝突，警方訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送桃檢偵辦，後續將持續追查，以釐清案情。

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警方也呼籲，宗教活動應建立在理性、平和與相互尊重的基礎上，嚴禁宮廟活動有暴力脫序行為，民眾如有發現不法，請立即撥打110，警方將立即到場處置。

警方帶回吳男與2名同夥。（記者鄭淑婷翻攝）

八德警方出動快打部隊到場，並將涉案的雙方人馬帶回。（記者鄭淑婷翻攝）

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