大貨車撞斷台64線下號誌桿 警揪尖峰時段違規

滿載廢鐵的大貨車撞斷中央分隔島路燈桿，造成交通一度受阻。（記者吳仁捷翻攝）

一輛滿載廢鐵的大貨車今天清晨5時許，行經三重區疏洪西路與光復路口，撞斷中央分隔島紅綠燈桿，更扯歪路肩的路燈桿，號誌桿應聲倒地，肇事貨車纏繞電線，警方到場，通報台電斷電；警方清查發現，28歲段男駕駛大貨車，沿台64線下光復匝道往疏洪西路方向行駛，疑似因恍神而於上址自撞號誌桿。

據了解，這起車禍發生在今天上午近5時，警方到場，現場無人受傷，為車損及兩座號誌桿損壞，電線纏繞車頭、車身，駕駛沒有酒精反應及毒駕情事；此外，車禍發生後，部分違規車輛逆向上台64線光復路匣道，警方案發後設崗、疏導交通。

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警方勘查現場，發現中央分隔島一座號誌桿遭撞倒，路肩的號誌桿也傾斜，加上接近尖峰時段，警方管制疏導交通，排除事故車輛，事故現場依規定測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中。

據了解，至於肇事貨車撞毀號誌桿等部分，除通知交通局維修，後續將對駕駛求償；目前移除受損的號誌桿，由於該路口交通流量大，將通知盡速搶修，恢復燈號降低對交通影響。

滿載廢鐵的大貨車撞斷中央分隔島路燈桿，造成交通一度受阻。（記者吳仁捷翻攝）

一輛滿載廢鐵的大貨車，今天清晨行經64線下光復匝道往疏洪西路方向行駛，撞斷中央分隔島路燈桿，造成交通一度受阻，在尖峰時段前緊急排除，車禍肇因及後續賠償，仍待進一步釐清。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

滿載廢鐵的大貨車撞斷中央分隔島路燈桿，造成交通一度受阻。（記者吳仁捷翻攝）

滿載廢鐵的大貨車撞斷中央分隔島路燈桿，造成交通一度受阻。（記者吳仁捷翻攝）

滿載廢鐵的大貨車撞斷中央分隔島路燈桿，造成交通一度受阻。（記者吳仁捷翻攝）

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