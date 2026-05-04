女山友遊眠月線踩空跌落邊坡 阿里山警消背負救援

搜救人員輪流背負女山友走過大崩壁。（警方提供）

有台灣最美高山鐵道之稱的阿里山國家森林遊樂區阿里山林鐵支線眠月線，3日發生女山友在22號橋不慎踩空、跌落邊坡事故，阿里山警消、林業署嘉義分署、阿里山林鐵及文資處人員約10人趕赴現場救援，以人力背負再用林鐵台車接駁，順利將女山友送下山就醫治療。

嘉縣警察局竹崎分局阿里山派出所5月3日中午12點接獲119通報，阿里山眠月線步道有登山遊客跌落邊坡受傷需協助，為爭取救援時效，林鐵及文資處監工區派遣台車載運搜救隊伍至大崩塌處，再步行前往救援；搜救隊伍抵達案發地時，只見跌落邊坡的32歲王姓女山友身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，搜救人員輪流背負王女至大崩塌處，再由鐵道台車接駁載到阿里山園區，再派遣救護車後送到嘉義基督教醫院治療。

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阿里山林鐵支線眠月線位於阿里山國家森林遊樂區一葉蘭自然保留區內，須事先申請進入；眠月線舊鐵道依山勢而建，沿途原始林相生態豐富，偶有雲霧繚繞，景色迷濛、夢幻，其中第22號橋長51.8公尺，因視野遼闊又被稱為最美鐵道橋，常有山友、攝影愛好者以此取景。

眠月線部分路段僅能步行，搜救人員以人力背負方式救援受傷女山友。（警方提供）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處台車接駁。（警方提供）

女山友接駁至園區後，坐救護車到醫院治療。（警方提供）

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