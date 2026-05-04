婦人網路購物險遭詐 超商用餐區民眾熱心報案 警即時介入攔阻

楊姓婦人（左）網路購物險遭詐，員警即時介入攔阻。（警方提供）

桃園市楊梅區一名62歲楊姓婦人，於五一勞動節連假的晚上在超商內的ATM前操作許久，且邊講電話，在用餐區吃東西的熱心民眾擔心她遭到詐騙，向楊梅警分局通報。警方到場發現楊婦以7-11賣貨便進行網購，接到自稱客服人員來電，稱要到ATM依照指示操作匯款，才能完成實名認證，以進一步交易。警方一聽就知道是詐騙，向楊婦勸說後，她才打消匯款念頭，保住9萬1000元辛苦錢。

草湳派出所今（4）日說明，前晚8點許接獲熱心民眾通報，指稱楊梅區某便利商店內有一名婦人長時間於ATM機台前操作，且持續通話，行為可疑疑似遭詐騙。

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警員蕭惟尹、廖啟翔立即趕赴現場關心，楊婦提到，先前透過「7-11賣貨便」進行網路購物時，系統顯示交易失敗，隨後接獲自稱客服人員來電，對方稱須進行ATM「實名認證」才能完成訂單，並轉接所謂「銀行專員」線上指導操作匯款，她不疑有詐欲依指示操作。

2警研判此為典型詐騙手法，立即勸阻並耐心說明詐騙集團慣用話術，成功阻止匯款，避免婦人損失9萬1000元。婦人經警方解說後恍然大悟，對警方及熱心民眾的即時協助深表感謝。

楊梅警分局長吳傳銘表示，詐騙集團常假冒電商客服或金融機構，以「訂單錯誤」、「重複扣款」、「需操作ATM解除設定」等話術誘騙民眾匯款，呼籲民眾切勿依指示操作ATM或提供個人資料。如接獲可疑來電，應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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