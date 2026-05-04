為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    婦人網路購物險遭詐 超商用餐區民眾熱心報案 警即時介入攔阻

    2026/05/04 10:36 記者李容萍／桃園報導
    楊姓婦人（左）網路購物險遭詐，員警即時介入攔阻。（警方提供）

    楊姓婦人（左）網路購物險遭詐，員警即時介入攔阻。（警方提供）

    桃園市楊梅區一名62歲楊姓婦人，於五一勞動節連假的晚上在超商內的ATM前操作許久，且邊講電話，在用餐區吃東西的熱心民眾擔心她遭到詐騙，向楊梅警分局通報。警方到場發現楊婦以7-11賣貨便進行網購，接到自稱客服人員來電，稱要到ATM依照指示操作匯款，才能完成實名認證，以進一步交易。警方一聽就知道是詐騙，向楊婦勸說後，她才打消匯款念頭，保住9萬1000元辛苦錢。

    草湳派出所今（4）日說明，前晚8點許接獲熱心民眾通報，指稱楊梅區某便利商店內有一名婦人長時間於ATM機台前操作，且持續通話，行為可疑疑似遭詐騙。

    警員蕭惟尹、廖啟翔立即趕赴現場關心，楊婦提到，先前透過「7-11賣貨便」進行網路購物時，系統顯示交易失敗，隨後接獲自稱客服人員來電，對方稱須進行ATM「實名認證」才能完成訂單，並轉接所謂「銀行專員」線上指導操作匯款，她不疑有詐欲依指示操作。

    2警研判此為典型詐騙手法，立即勸阻並耐心說明詐騙集團慣用話術，成功阻止匯款，避免婦人損失9萬1000元。婦人經警方解說後恍然大悟，對警方及熱心民眾的即時協助深表感謝。

    楊梅警分局長吳傳銘表示，詐騙集團常假冒電商客服或金融機構，以「訂單錯誤」、「重複扣款」、「需操作ATM解除設定」等話術誘騙民眾匯款，呼籲民眾切勿依指示操作ATM或提供個人資料。如接獲可疑來電，應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播