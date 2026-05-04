散播「高雄人吃馬鈴薯中毒」 桃檢火速起訴造謠男

汪男在多個臉書粉專發布「高雄有多人因食用馬鈴薯而中毒」AI圖片，桃檢指揮調查局偵辦約談汪男後，火速將汪男起訴並建請法官從重量刑。（檢方提供）

桃園市51歲汪姓男子日前在臉書粉專貼文指高雄市有多人因食用馬鈴薯中毒，桃園地檢署民生專組檢查官王念珩指揮法務部調查局資安工作站偵辦，4月27日約談汪男到案說明，訊後向桃園地方法院聲押，法官考量犯罪情節及比例原則裁定2萬元交保；檢方今表示已於4月30日火速偵結，依食品安全衛生管理法之散播有關食品安全之不實訊息罪嫌將汪男起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，汪男在未經查證下，密接時間陸續在數個有眾多民眾使用臉書社團中發布含有「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」的AI偽造新聞報導，並以「冤有頭債有主，誰進口的就找誰吧！」等語評論，造成民眾對於馬鈴薯及其相關製品食用安全之恐懼，影響相關業者營運，並加深社會動盪不安情緒，甚且需耗費相關機關大量人力、物力加以調查、澄清，始能消弭社會大眾不安，以此可認其所造成之危害非輕，且犯後態度不佳，請法院從重量刑。

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桃檢表示，對此企圖以不實食安訊息造成民眾恐懼不安及耗費社會資源犯行，檢方秉持速辦嚴查，即時澄清之原則，於4月27日立案起即積極偵辦追查約談汪男到案，儘速偵結起訴，破除不實訊息，展現維護社會安寧之執法態度；檢方也呼籲，網路謠言散布迅速，民眾接獲可疑食安訊息時應保持冷靜，先向相關政府機關查證，切勿隨意轉傳，以免誤蹈法網並引起社會恐慌。

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