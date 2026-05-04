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    毒品不純惹禍！狠男1刀把人刺死 北院裁定再押2月

    2026/05/04 10:29 記者翁靖祐／台北報導
    雙方人馬在萬華區鬥毆，最終釀成命案。（資料照）

    雙方人馬在萬華區鬥毆，最終釀成命案。（資料照）

    去年10月，台北市萬華區發生街頭喋血案，導致1人死亡。檢警調查，事件起因是男子屠紹哲因被質疑販售的「喪屍煙彈」不純，心生不滿。約了買家陳炳男見面理論，沒想到雙方卻當街發生鬥毆事件，期間屠男的友人劉新龍被亂刀刺中心臟倒地不起，送醫後搶救不治。台北地檢署今年2月起訴兇嫌李睿騰，法院召開移審庭後，裁定李男羈押禁見，如今押期將屆，台北地院裁定延押禁見2個月。

    屠紹哲因得知自己所販售的「喪屍煙彈」遭質疑純度不夠，懷疑是陳炳男等人在外散佈言論，因此約其於2025年10月6日見面。雙方深夜於萬華區昆明街聚集，並發生肢體衝突，期間屠拿甩棍痛毆陳炳男，劉新龍則徒手攻擊陳男及其友人李睿騰。後續，李睿騰疑拿出水果刀刺向劉的胸口、腹部，劉當場倒地不起。

    眾人見劉男被刺倒地後一哄而散，丟下身受重傷的劉不顧，最後是聞聲而來的民眾報警後，劉男才被送往醫院搶救，最終仍宣告不治。檢方於今年2月依照殺人等罪起訴李睿騰等人，本案將交由國民法官審理。在押的李睿騰一路被羈押至今，由於李的押期將屆，北院近日召開延押庭並裁定其自5月2日起延押禁見2個月。

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