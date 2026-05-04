「MIT微笑標章」太夯！連中國骨灰罈都偽裝台灣製造業者被送辦

中國製骨灰罈竟裝在印有MIT微笑標章的外箱進口到台灣。（記者吳昇儒翻攝）

保安警察大隊第三總隊負責我國海關關務檢查，年初透過大數據統計，抽驗數個貨櫃後，竟發現有一批2月份中國進口來台的骨灰甕，竟在外箱上打印「臺灣製造-MIT微笑標章」字樣，另也於4月下旬發現一批從中國來的腳踏車輔助輪外箱標示有「Made in Taiwan」，隨即將不法業者送交主管機關經濟部國際貿易署認定裁處，並於今日上午發布新聞。

保三總隊近期利用大數據資料庫，篩選經常出狀況的貨主，或是發貨地較為敏感地區的貨櫃，進行篩檢，果然發現從中國進口的兩批貨物，竟然假冒我國生產製造想藉此牟利。

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保三總隊第一大隊查緝人員指出，不法業者為提高商品售價，賺取高額差價及規避進口管制，利用民眾對國貨的品質信任，將廉價中國商品偽裝成我國產品，誤導消費者。此次於2月份查獲的骨灰甕，更是直接在包裝外箱就直接打上「臺灣製造-MIT微笑標章」字樣，讓人誤會是台灣製造；另也4月下旬查獲一批腳踏車輔助輪，有相同違法情形，中國製的輔助輪竟在外箱上打上「Made in Taiwan」。

保三總隊表示，查獲此類案件後，將會請海關移送經濟部國際貿易署，得依貿易法第28條，予以警告，並處以6萬元以上、300萬元以下罰鍰，或停止其1個月以上、1年以下輸出、輸入、出貨品，其情節重大者，並得廢止其出、進口廠商登記。若經調查發現，業者有以虛偽標記意圖欺騙他人者或販賣、意圖犯案及陳列商品者，將可依刑法第255條移送法辦，將可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

保三總隊呼籲，消費者選購商品時應注意標示是否清晰、完整，並選擇信譽良好的商家。如發現產地標示有疑慮商品，可向相關單位反映，共同維護市場秩序與消費安全。

中國製骨灰罈竟裝在印有MIT微笑標章的外箱。（記者吳昇儒翻攝）

中國製腳踏車輔助輪也在外箱商註記「Made in Taiwan」。（記者吳昇儒翻攝）

中國製腳踏車輔助輪也在外箱商註記「Made in Taiwan」。（記者吳昇儒翻攝）

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