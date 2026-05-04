醫美診所爆糾紛！她打鳳凰電波500發「遭灼傷」 醫師獲不起訴

不起訴書指出，過失傷害罪依刑法第284條、第287條規定，屬於告訴乃論之罪，一旦告訴人合法撤回告訴，司法機關即不得續行追訴。（記者劉詠韻攝）

顏姓女子去年於台北市大安區一間醫美診所接受腹部電波療程後，因疑似遭灼傷，對負責施作的范姓醫師提出過失傷害告訴。台北地檢署偵查後，考量雙方已達成和解，且顏女已撤回告訴，依法作出不起訴處分。

去年6月間，顏女前往該醫美診所，由范姓醫師為其施作「腹部鳳凰電波500發」療程。療程結束當晚，顏女返家後發現腹部出現水泡、紅腫等疑似灼傷情形，認為醫師於操作儀器過程中，未妥善注意能量輸出及皮膚反應，導致局部溫度過高，因而憤而提告。

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檢方調查期間，雙方就醫療爭議進行協商，最終達成和解。顏女並向檢方具狀撤回過失傷害告訴，表明不再追究刑事責任。

不起訴書指出，過失傷害罪依刑法第284條、第287條規定，屬於告訴乃論之罪，一旦告訴人合法撤回告訴，司法機關即不得續行追訴；考量本案告訴已撤回，符合刑事訴訟法第252條第5款「告訴經撤回者」之規定，遂予以不起訴處分，全案偵結。

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