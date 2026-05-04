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    首頁 > 社會

    酒駕騎WEMO跑給警察追 騎士自摔落網送辦

    2026/05/04 10:07 記者王冠仁／台北報導
    黃男自摔。（記者王冠仁翻攝）

    黃男自摔。（記者王冠仁翻攝）

    61歲黃姓男子昨晚喝酒後心存僥倖，竟然騎乘共享機車WEMO打算返家，但他在台北市街頭被巡邏員警發現騎車搖晃、面有酒容，員警示意他停車未果，他居然一路跑給警察追，最後卻不勝酒力自摔倒地被警方活逮。警方對他酒測，其酒測值達0.80毫克，警方將他依公共危險罪嫌送辦。

    北市警士林分局警力在昨晚8時許執行巡邏勤務時，行經台北市承德路4段附近巷弄，發現一名機車騎士騎車明顯搖晃、面露酒容，員警以警用機車鳴笛並追上前攔查，同時示意機車騎士停車受檢，沒想到對方拒不配合，還一路加速逃逸。

    員警見狀立刻通報線上警力實施攔截圍捕，當支援警力陸續趕來時，該名機車騎士最後在承德路4段因不勝酒力自摔倒地，被警方活逮。

    警方查出這名機車騎士是61歲黃姓男子，他酒測值達0.80毫克，警方當場將他逮捕。

    警方指出，根據現行道路交通管理處罰條例第35條第10項，「租賃車業者已盡告知本條處罰規定之義務，汽機車駕駛人仍酒駕者，依其駕駛車輛分別依第一項、第三項至第五項所處罰鍰加罰二分之一」，黃男不僅會吃上加重的罰單，再加上共享機車被警方扣車，也必須要賠償業者相關費用。

    士林分局呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能波及無辜用路人，切勿心存僥倖。另民眾如遇警方攔查，應配合靠邊停車受檢，共同維護道路交通安全與社會秩序，避免憾事發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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