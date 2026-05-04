吸收前彰化縣議員洪柏葳當車手 警破自詡城隍黑幫詐團逮42人

檢警破獲以呂姓男子為首的詐欺集團，該集團自稱「城隍車隊」，旗下成員均以七爺、八爺、文判官、武判官等自居。（警方提供）

彰化地檢署指揮刑事局偵查第六大隊偵辦以呂姓男子（31歲）為首的擄人勒贖案，追查後才發現竟是詐團黑吃黑，檢警發現呂男等人自稱「城隍車隊」，旗下成員則以文武判官等自居，並吸收前彰化縣議員洪柏葳（31歲）當車手，警方前後發動5波搜索，共逮捕42人，清查被害人共50多人，查扣不法所得1千多萬，目前由檢方依詐欺等罪嫌偵辦中。

彰化地檢署朱健福檢察官指揮刑事局偵查第六大隊及彰化縣警局鹿港分局組成專案小組，偵辦呂姓男子（31歲）為首幫派分子涉犯擄人勒贖等案件，經追查發現原來是詐欺集團內部處理旗下車手黑吃黑贓款所衍生，呂嫌等人為了滲透地方勢力，還曾籌畫參選地方民代，藉以掩飾集團黑道幫派背景。

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檢警擴大偵辦後，從2024年12月起至今年4月，前後發動5波搜索，在新北市、台中市、彰化縣等地區，共逮捕42名同夥，清查被害人50餘人，並追徵及攔阻不法所得約新台幣1千餘萬元。

其中並在去年9月拘提到前彰化縣議員洪柏葳（31歲），也被該集團吸收擔任車手，目前並因前案已入監服刑。

檢警還發現，該集團自稱「城隍車隊」，旗下成員均以「七爺」、「八爺」、「文判官」、「武判官」及「牛將軍」等暱稱自居，之前也曾使用過三國人物「曹操」暱稱，成員同樣以魏國軍師「荀彧」、「許褚」及「徐晃」等部將暱稱自居。

該詐騙並依人物特性，搭配詐團內部分工，其中張姓犯嫌扮演軍師「荀彧」角色，負責接洽詐欺機房提供被害人面交資訊，再轉派旗下成員前往指定地點面交收錢，全案目前檢方依詐欺等罪嫌偵辦中。

檢警破獲以呂姓男子為首的詐欺集團，指揮車手面交收錢。（記者陳建志翻攝）

檢警破獲以呂姓男子為首的詐欺集團，並吸收前彰化縣議員洪柏葳當車手。（資料照）

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