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    女大生網戀男模幫贖身 高雄警版「沈伯洋」現身勸阻

    2026/05/04 09:20 記者洪定宏／高雄報導
    女大生網戀男模幫贖身，警版「沈伯洋」現身勸阻。（記者洪定宏翻攝）

    女大生網戀男模幫贖身，警版「沈伯洋」現身勸阻。（記者洪定宏翻攝）

    20歲邱姓女大學生網戀男模「承宇」，到超商買2萬元遊戲點數幫他贖身，高雄警方獲報，派出神似立委「沈伯洋」的警員黃建霖勸阻成功。

    在同事眼裡，黃建霖跟沈伯洋同樣戴黑框眼鏡，長及後頸的捲髮，兩人整體神韻很像。

    5月2日下午3點多，左營分局獲報，指左營區孔營路超商疑有民眾遭詐騙，左營派出所警員黃建霖到場調查，原來邱女透過交友網站認識「承宇」，雙方熱絡互動僅一週就相約見面。

    未料對方以「從事公關公司工作，需經紀人放行」為由，希望邱女以超商點數支付2萬元當「保證金」。邱女信以為真，即刻到超商購買點數，被店員察覺有異報警。

    黃建霖勸告邱女，這類詐騙手法常以交友、戀愛為包裝，誘使被害人交付款項，尤其網路交友，更要提高警覺，凡涉及金錢務必審慎查證，因為「這不是幫男模贖身，更不是月老牽的紅線，而是詐騙！」

    女大生網戀男模幫贖身，警版「沈伯洋」現身勸阻。（記者洪定宏翻攝）

    女大生網戀男模幫贖身，警版「沈伯洋」現身勸阻。（記者洪定宏翻攝）

    女大生網戀男模險遭詐。圖為兩人的對話。（記者洪定宏翻攝）

    女大生網戀男模險遭詐。圖為兩人的對話。（記者洪定宏翻攝）

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