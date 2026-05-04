妻拋夫棄子出國失聯，夫心碎訴離。（資料照）

苗栗一名婦人自2023年7月間起無預警離家，隨即搭機出境「人間蒸發」，丟下丈夫與兩名年幼的孩子不聞不問。丈夫苦等至今盼不到妻子回頭，心碎向法院訴請離婚。苗栗地方法院審理後，認定該婦人惡意遺棄事實明確，且兩造婚姻已產生無法彌補的裂痕，判准兩人離婚，並將兩名孩子的監護權判給父親。

婦人丈夫稱，他與妻子於2016年結婚，婚後育有2名未滿10歲、就讀小學孩子，原本平穩的家庭生活隨著妻子突然離家、出境被打破，妻子離家期間雙方雖曾有過幾次簡短聯絡，但妻子隨即斷絕所有聯繫，徹底消失在丈夫與孩子的生活中。

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法官審理後認為，婦人客觀上已有拒絕履行同居義務的事實，主觀上也有廢止夫妻共同生活的意圖，且該遺棄狀態仍在持續中，認為丈夫依民法「惡意遺棄」規定訴請離婚，於法有據，判准離婚。

至於兩名幼子的親權（監護權）部分，法官審酌「照顧繼續性」及「子女最佳利益」原則，認為兩名稚子從小由父親照顧，生活環境適應良好，若交由父親單獨行使權利負擔，最有利於孩子的人格發展。全案仍可上訴。

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