為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    妻拋夫棄子出國失聯 夫心碎訴離

    2026/05/04 09:14 記者蔡政珉／苗栗報導
    妻拋夫棄子出國失聯，夫心碎訴離。（資料照）

    妻拋夫棄子出國失聯，夫心碎訴離。（資料照）

    苗栗一名婦人自2023年7月間起無預警離家，隨即搭機出境「人間蒸發」，丟下丈夫與兩名年幼的孩子不聞不問。丈夫苦等至今盼不到妻子回頭，心碎向法院訴請離婚。苗栗地方法院審理後，認定該婦人惡意遺棄事實明確，且兩造婚姻已產生無法彌補的裂痕，判准兩人離婚，並將兩名孩子的監護權判給父親。

    婦人丈夫稱，他與妻子於2016年結婚，婚後育有2名未滿10歲、就讀小學孩子，原本平穩的家庭生活隨著妻子突然離家、出境被打破，妻子離家期間雙方雖曾有過幾次簡短聯絡，但妻子隨即斷絕所有聯繫，徹底消失在丈夫與孩子的生活中。

    法官審理後認為，婦人客觀上已有拒絕履行同居義務的事實，主觀上也有廢止夫妻共同生活的意圖，且該遺棄狀態仍在持續中，認為丈夫依民法「惡意遺棄」規定訴請離婚，於法有據，判准離婚。

    至於兩名幼子的親權（監護權）部分，法官審酌「照顧繼續性」及「子女最佳利益」原則，認為兩名稚子從小由父親照顧，生活環境適應良好，若交由父親單獨行使權利負擔，最有利於孩子的人格發展。全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播