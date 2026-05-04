蛋黃酥單顆55元、4入220元！彰化男「換標籤」詐330元下場曝光

男子把蛋黃酥的價格標籤對調詐財，被判拘役8日。（記者顏宏駿攝及合成）

彰化男子盧男貪圖小利，去年8月在彰化一間大賣場購買蛋黃酥，他見該款蛋黃酥有「4入220元」，「單顆55元」兩種，竟把「單顆55元」的標籤貼在「4入220元」，前後做案兩次，詐得330元不法利益，遭警方依竊盜罪移送法辦。該案經彰化地院審理，法官判盧男拘役8日，沒入犯案所得330元。

判決書指出，盧男於去年8月20日晚間6時56分許，前往位於彰化市某大賣場。他先將賣場內標價55元的單入現烤烏豆沙蛋黃酥價格標籤撕下，偷偷改貼在售價220元的4入蛋黃酥盒上，隨後拿著這盒「變身」為55元的4入蛋黃酥至櫃臺結帳。賣場結帳人員未起疑，以總價55元讓他順利結帳，盧因此詐得165元差額利益。6天後盧男故技重施，同樣撕下55元單入蛋黃酥的價格標籤，改貼在另一盒220元的4入蛋黃酥上，結帳時又以55元價格得手，再度詐得165元不法利益。兩次犯行合計，他共不法取得330元。

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賣場人員盤點商品時發現，賣出數量與實際庫存不符，經調閱店內監視器畫面，清楚拍下盧男撕貼標籤及結帳過程，隨即報警處理。警方循線追查，很快將盧男查獲到案。盧於警詢及偵查中坦承犯行。

法官審酌被告正值青年，不思以己力循正當途徑獲取生活所需，竟貪圖一己私利，詐取財產上不法之利益，所為實不足取。惟其犯後坦承犯行，態度尚可，然未與告訴人達成和解，賠償告訴人所受損害，因此判處拘役8日，沒入犯案所得330元。

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