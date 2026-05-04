母親節法拍撿便宜！壽豐千坪地300萬下殺 還有韓系護髮

行政執行署花蓮分署將於5月5日辦理「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，拍賣物件除了底價下殺至300萬元的壽豐鄉千坪農地，更精選多款韓系護髮品與服飾供民眾撿便宜。（花蓮分署提供）

行政執行署花蓮分署將於5月5日辦理「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，拍賣物件除了底價下殺至300萬元的壽豐鄉千坪農地，更精選多款韓系護髮品與服飾供民眾撿便宜。花蓮分署指出，此次不動產與動產品項豐富，無論是想送禮寵愛媽咪，或是尋求優質投資標的民眾，都歡迎前來參與。

不動產拍賣於明天下午3時整開標，並兼採現場與通訊投標。本次最具吸引力的物件為位於花蓮縣壽豐鄉政明段的3筆相連農地，總面積約1187坪（持分均2分之1），土地地勢方正平整，鄰近台9線與壽豐車站，周邊生活機能完善。該標的目前已進入第4次拍賣，底價大幅減價至300萬元，分署提醒，若本次仍未拍定將終結執行程序。

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此外，台東縣也有兩筆土地持續減價拍賣中，分別為成功鎮南都歷段原保地（底價304萬元）及東河鄉高原段農地（底價102萬4000元），詢問度均極高。為方便民眾掌握土地環境，分署更特別製作無人機空拍影片供線上閱覽。

針對母親節送禮需求，動產拍賣於明天下午2時30分先行登場。現場推出多款質感與實用兼具的韓系護髮商品，包括護髮乳、潤澤護髮油及角蛋白洗髮精等，並有多款時尚韓系服飾親民促銷。詳細拍賣資訊可至行政執行署拍賣公告查詢系統了解。

行政執行署花蓮分署將於5月5日辦理「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，拍賣物件除了底價下殺至300萬元的壽豐鄉千坪農地，更精選多款韓系護髮品與服飾供民眾撿便宜。（花蓮分署提供）

行政執行署花蓮分署將於5月5日辦理「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，拍賣物件除了底價下殺至300萬元的壽豐鄉千坪農地，更精選多款韓系護髮品與服飾供民眾撿便宜。（花蓮分署提供）

行政執行署花蓮分署將於5月5日辦理「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，拍賣物件除了底價下殺至300萬元的壽豐鄉千坪農地，更精選多款韓系護髮品與服飾供民眾撿便宜。（花蓮分署提供）

行政執行署花蓮分署將於5月5日辦理「123全國聯合拍賣會」，適逢母親節前夕，拍賣物件除了底價下殺至300萬元的壽豐鄉千坪農地，更精選多款韓系護髮品與服飾供民眾撿便宜。（花蓮分署提供）

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