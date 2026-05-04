健身教練與人妻婚外情辯性行為是自主權 法官打臉判賠40萬

台中一名健身教練和人妻發生婚外情，辯稱配偶與人合意發生性行為，是個人自主權，但法官認為侵害配偶權情節重大，判賠40萬元。（記者陳建志攝）

台中一名人妻和健身教練婚外情還發生性行為，時間長達5年，先生發現後氣炸對健身教練提告求償200萬，健身教練辯稱配偶與他人合意發生性行為，是個人自主權，並非違反善良風俗，不過台中地院法官認為，兩人行為已逾越男女正當交往，侵害丈夫的配偶權情節重大，判賠40萬元，可上訴。

判決指出，台中一名男子與妻子仍有婚姻關係存在，卻發現妻子在2025年10月18日、同年11月8日，與擔任健身教練的婚外情對象前往汽車旅館並發生性行為，經當面質問健身教練也坦承兩人已經交往5年，期間並有發生性行為，造成他精神上極大的痛苦，向健身教練求償200萬元。

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健身教練審理時則辯稱，配偶與他人合意發生性行為，是個人自主決定權，並非違反善良風俗的行為，強調自己的行為明顯與侵權行為要件不符。且對方僅對他提告，可見婚姻秩序非其所關切，其請求高額慰撫金有權利濫用之嫌，並認為求償200萬元過高。

台中地院法官認為，丈夫提出妻子與健身教練在汽車旅館外的照片，以及雙方的對話錄音光碟及譯文，健身教練也坦承知道人妻有配偶，認定健身教練與人妻的行為已逾越一般男女正當社交行為屬不當交往。

法官認為，健身教練破壞男子與妻子間婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，自屬故意不法侵害配偶關係所生的身分法益，且情節確屬重大，請求賠償於法有據，審酌被告從事健身教練、年收入約50萬元，判賠40萬元，可上訴。

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