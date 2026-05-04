越南籍移工逾期居留拒檢狂奔百米，警民聯手追捕壓制。（民眾提供）

高雄又見逾期居留的外籍移工騎著機車趴趴走，如入無人之境，所幸鼓山員警眼尖，機警察覺他形跡可疑，上前攔檢時，移工棄車逃亡，狂奔百餘公尺，所幸路人見義勇為協助逮人，警方將清查他有無涉及其他不法。

鼓山分局今（4）日指出，龍華派出所員警日前巡邏時，發現一名機車騎士為通報之逾期居留外籍移工，盤查過程中，該名移工突棄車逃逸，員警隨即展開追捕，最終在熱心民眾協助下，於狂奔近百公尺後順利將其查緝到案，全案依法解送專勤隊處理。

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警方表示，當時巡邏行經中華一路段時，查出前方機車車主為逾期居留的段姓越南籍移工（42歲），特徵相符，員警上前攔停確認，段男起初配合承認身分，但當員警欲先控制段男行動進一步查證身分時，段男突轉身往車陣中逃竄。

員警見狀立即徒步追緝，段男逃亡過程中以路旁車輛為掩護，並數度雙手合十懇求警方放行，雙方追逐近百公尺後，一名見義勇為的民眾路過並協助阻擋段男去路，最終在警民合力下將段男順利壓制。

經查，段男來台工作已逾2年，逾期居留約1個月，協助圍捕之民眾確認警方控制現場後即低調離去，全案警詢後，依違反入出國及移民法解送內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊歸案。

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