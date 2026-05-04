高雄航空站職員狂傳訊求愛 女部屬逃「密道」躲騷擾

高雄國際航空站朱姓男子，涉嫌傳訊息騷擾女同事，被高雄高分院判刑。（資料照）

任職高雄國際航空站朱姓男子，離職踐別會當晚向女部屬告白被拒後，涉嫌多次傳送愛慕訊息騷擾，甚至到機場找人，迫使女部屬從「密道」逃避，被高等法院高雄分院依違反跟蹤騷擾防制法，判處易科刑2月定讞。

據了解，2023年9月28日，由於朱姓男子升官調職，同仁幫他辦踐別會，當晚他趁機向同事甲女告白被拒後，隨即在10月1日起，至2024年6月17日止，涉嫌傳送訊息16次，表達追求、愛慕之意。

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朱男對甲女說：「愛一個人真的很苦，但是有活著感覺，希望妳幸福快樂，有任何需要，要跟我說，讓我守護妳一輩子」等語﹔她則回覆：「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法」，並將他封鎖。

不料，朱男仍不死心，同年6月18日，前往高雄國際航空站辦公室尋找甲女，她被迫從機場「密道」逃離辦公室，直到朱男離去後才回到座位辦公，並因被騷擾長達半年，憤而提告求助警方。朱男則辯稱，甲女提出對話紀錄是偽造的，自己一直對她很好，把她當「女兒」對待，否認犯行。

一、二審法官調查，朱男希望甲女當自己女人，及2人白頭偕老等文字訊息，根本不是把她當女兒看，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，全案落幕。

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