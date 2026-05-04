涉勾結建商將3.8萬噸廢棄物掩埋舊靶場 少校科長要求解除境管被駁回

陸軍後勤科長楊姓少校涉嫌貪瀆案，要求解除境管被駁回，橋頭地院並裁定延長境管。（記者鮑建信攝）

陸軍八軍團後勤科長楊姓少校，涉嫌勾結建商將3.8萬噸營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋，被橋頭地檢署依貪瀆等罪起訴，他請求解除境管，被橋頭地院駁回，並延長8個月。

2021年5月間，八軍團仁美營區執行「樹木修剪案」，由吳姓廠商得標後，涉嫌與負責承辦、監督的後勤科楊姓科長共謀，將3.8萬噸營建混合廢棄物，運入營區舊靶場掩埋，不法獲利280萬元。

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2025年4月底，橋頭地檢署偵查終結，依涉嫌違反貪污治罪條例等罪，將楊姓科長等人提起公訴，院方裁定楊員30萬元交保候傳，並限制出境、出海，及不得對其他被告、共犯及證人有任何恐嚇、騷擾、接觸行為。

由於境管期限將屆，楊男雖以工作及家人均在台灣，並與軍方調解成立後，須工作清償調解內容所約定費用，請求解除境管。

承辦法官指出，楊男所犯之罪，均屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，涉案情節重大，將來恐面臨之刑期非短，加上其居於犯罪主導地位和否認犯行，裁定延長出境、出海8個月。

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