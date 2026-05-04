縱火砍傷小姨子、警消3人還搶走救護車 台南8旬翁被聲押

3日下午，警方從醫院帶回83歲的嫌犯辛姓老翁訊問，辛翁被警方制伏時手腳有幾處傷勢送醫包紮，行動不便。（民眾提供）

3日近午涉嫌到台南市南區新樂路小姨子透天住處縱火及拿斧頭砍傷小姨子與1名義消、1名消防救護員頭部的83歲辛姓老翁，還搶開走1輛消防局救護車，警方尾隨攔查時他拿斧頭拒捕，員警分持警棍及對他噴辣椒水後制伏。警方依5項罪名移送檢方，檢方於4日凌晨訊後對辛嫌聲請羈押。

台南地檢署表示，檢察官訊問辛嫌後，認為辛嫌涉犯殺人未遂、放火等罪犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押辛嫌。

請繼續往下閱讀...

南市警六分局調查，3日上午11點許，警方接獲報案指南區新樂路民宅發生火災，分局立即派員警前往，員警到場時消防人員向警方表示辛姓嫌犯手持斧頭砍傷人後搶開走救護車逃逸。

六分局通報線上員警攔截圍捕，先到場的警車見辛翁開走救護車，一路尾隨到南市南區南功街1處大樓地下停車場攔截，辛翁下車拿斧頭拒捕，員警分別持警棍揮打辛翁手上的斧頭並對辛噴灑辣椒水，弱化辛翁攻擊力，員警上前壓制逮捕辛嫌。由於辛翁被壓制在地時，手腳受到一些擦挫傷，先送醫治療再帶回警局偵訊，員警見他受傷行動不便，還推來輪式辦公椅供他乘坐移動。

此外，辛翁搶開走救護車時，因車子後車門未關，救護車駛進大樓地下室時撞損後車門。

警方訊後將依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損等5項罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官對辛嫌聲請預防性羈押。

相關新聞

拿斧砍人還搶救護車！小姨子移民賣房 台南翁怕無處住縱火

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法