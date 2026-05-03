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    首頁 > 社會

    保時捷四輪朝天！撞變電箱毀7機車 駕駛竟落跑

    2026/05/03 23:59 記者陸運鋒／新北報導
    保時捷休旅車撞上變電箱翻覆還波及7台機車，但肇事駕駛竟直接落跑，警方將通知到案開罰。（記者陸運鋒翻攝）

    保時捷休旅車撞上變電箱翻覆還波及7台機車，但肇事駕駛竟直接落跑，警方將通知到案開罰。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市永和區中正路今天晚間發生翻車事故，一名男子駕駛保時捷休旅車行經該路段時，不知何因撞上變電箱後翻覆，事故還波及一旁7台機車，警消獲報趕抵時，肇事駕駛竟腳底抹油落跑，警方已連繫上車主，將通知肇事駕駛到案說明，依違反道路交通管理處罰條例開罰。

    永和警分局調查，肇事駕駛向友人借來保時捷休旅車，今天晚間7時許行經永和中正路時，原本打算左轉民治街，但停在斑馬線約20秒後，突然加速往前向右偏移，直接撞上變電箱後翻覆，事故也波及停車格內7台機車，民眾見狀紛紛報案。

    據知，警消趕抵現場時，肇事駕駛已逃逸無蹤，所幸沒有造成任何人員傷亡，警方已連繫上車主得知駕駛人身分，將進一步通知到案說明，釐清肇事原因，隨後將肇事車輛移置拖吊場，現場交通狀況已恢復正常。

    警方說，針對肇事駕駛肇事逃逸部分，將依違反道交條例第62條（無人傷亡逃逸），處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕照1至3個月，同時呼籲駕駛人應專心駕駛並隨時注意路況，遵守交通規則，保障自己與其他用路人安全。

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