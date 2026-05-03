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    陸軍少校與女少校共宿男寢記3大過撤職 打官司求翻案判敗訴

    2026/05/03 20:32 記者陳建志／台中報導
    陸軍一名謝姓少校，因與林姓同僚有不當男女關係遭記三大過撤職，謝男不服打行政訴訟，台中高等行政法院認定軍方懲處及撤職無不當違法，判決駁回。（記者陳建志攝）

    陸軍一名謝姓少校，因與林姓同僚有不當男女關係遭記三大過撤職，謝男不服打行政訴訟，台中高等行政法院認定軍方懲處及撤職無不當違法，判決駁回。（記者陳建志攝）

    時任陸軍十軍團謝姓少校，2019年底與林姓女同僚發生不倫戀，還一起前往清境農場民宿跨年，遭妻子報警查獲提出妨害家庭告訴，謝男後來又被查出和林女在單位內違規共宿男寢，一年內共被記三大過遭撤職，謝男不服主張當時無婚姻關係存在，與林女為正常交往，但台中高等行政法院認定軍方懲處及撤職無不當違法，判決駁回。

    判決指出，謝姓少校2019年底與林姓女少校有不當男女情感關係，遭核定記一大過懲罰，謝男對此並未提起行政救濟，已告確定，此外又被發現，2019年11月23日至26日留守期間與林女違規共宿男寢，且在2020年3月27日至同年5月10日與林女違反不當情感關係，因此又被記了二大過，因一年內累積被記三大過，遭撤職並停止任用3年，謝男並在2020年7月8日退伍。

    謝男不服上述懲罰處分及撤職處分，提起訴願，經訴願決定駁回後，又提起行政訴訟，主張第一次記大過時，因時空背景因素，無法提出訴訟救濟，有程序瑕疵，且已透過法院判決確認，其在第一次被記大過時並無婚姻關係存在，因此與林女間為正常交往，無所謂「違反不當情感關係」的狀況。

    不過台中高等行政法院法官認為，謝男在2019年底在清境農場被發現和林女同處一室時，坦承自己犯下錯誤，願意接受一切處分，認為謝男是為免除行政責任，事後才打民事官司確認婚姻不存在，未能在當時即提出主張，顯有重大過失，且當時也自願放棄救濟途徑。

    法官認為，謝男在1年內被記滿3大過，軍方引用懲罰法第20條第2項規定，做成撤職的處分並無不合，認定懲處與撤職處分，其事實認定及法律適用並無不當違法，訴願決定予以維持，訴請撤銷為無理由，判決駁回。

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