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    恐嚇24名越南偷渡犯「不加價就落海」 人蛇加收360萬首謀重判6年

    2026/05/03 20:23 記者江志雄／宜蘭報導
    海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台。（海巡署提供）

    海巡署去年4月查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號，意圖偷渡24名越南人來台。（海巡署提供）

    海巡署去年4月在澎湖海域查獲宜蘭大溪籍漁船金財滿8號載運24名越南人偷渡來台，1人收取台幣25萬元，等到偷渡犯上船，人蛇集團恐嚇每人另付15萬元，合計加收360萬元，否則就推落海。宜蘭地院審結，首謀李家豪重判6年，其他3名被告判處1年2月到4年不等刑期。

    此案移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官認定李家豪及其胞弟李家銘、船長羅文君、越籍仲介阮文成、阮文二（通緝中）合組人蛇集團，由2名仲介在越南招攬無法合法入境，卻想來台工作的男性20人、女性4人，偵查過程中爆出「不加價就推落海」驚悚情節，全案起訴後，對到案的4名被告求處4年到7年徒刑。

    宜蘭地院判決指出，李家豪與阮文二為牟取不法利益，去年3月初接洽聯繫，由阮男負責在越南仲介欲非法入境台灣謀生的越籍人士，向每名偷渡犯收取25萬元費用，同年4月，李家豪指揮李家銘、羅文君駕駛漁船載運越南籍人士偷渡，漁船航行到台灣附近公海，再以小船接駁上岸。

    不料，漁船接近台灣時，阮文二未依約定安排小船接駁，李家豪兄弟以籌措小船費用為由，要求船上24名越籍人士，每人額外支付15萬元，越籍人士為求安全靠岸登陸，聯繫在台親友匯款到指定帳戶，後因漁船飲用水及食物匱乏、船隻狀況危殆，李家豪也未能覓得接駁小船，捨棄公海接駁，直接駛向台灣岸港，航行途中被海巡署查獲。

    李家豪坦承意圖營利使外國人非法入國犯行，但否認是首謀，宜蘭地院合議庭審酌相關事證，認為李家豪扮演首謀角色，另外，阮文成付款協助親弟弟偷渡，被列為同案被告。

    李家豪共同犯意圖營利使外國人非法入國之首謀罪，處有期徒刑6年，扣案的金財滿8號沒收；李家銘共同犯意圖營利使外國人非法入國罪，處有期徒刑4年；羅文君共同犯意圖營利使外國人非法入國罪，處有期徒刑3年6月；阮文成犯使外國人非法入國罪，處有期徒刑1年2月。均可上訴。

    越南偷渡犯躲在金財滿8號船艙內。（海巡署提供）

    越南偷渡犯躲在金財滿8號船艙內。（海巡署提供）

    海巡署人員查驗越南偷渡犯身分。（海巡署提供）

    海巡署人員查驗越南偷渡犯身分。（海巡署提供）

    金財滿8號載運越南偷渡犯來台，爆出「不加價就推落海」驚悚情節。（海巡署提供）

    金財滿8號載運越南偷渡犯來台，爆出「不加價就推落海」驚悚情節。（海巡署提供）

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