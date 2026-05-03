為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    凶殘！基隆超商店長持球棒逮賊 反被狠斷手骨、釀兒腦震盪

    2026/05/03 19:52 記者徐聖倫／基隆報導
    球棒示意圖。（資料照）

    球棒示意圖。（資料照）

    ​許姓男子前年9月於超商行竊，他進入超商趁隙喝光精華飲還將空瓶放回，又偷了百靈油、巧克力等總價值800元商品塞進口袋企圖落跑。店長與妻兒聯手攔阻，過程中店長的球棒不慎掉落，未料許男竟撿起球棒攻擊，打斷店長手骨並造成兒子腦震盪。基隆地院日前審結，依竊盜、傷害等罪合併判處許男有期徒刑1年6月。

    ​判決指出，許男去年9月20日9時許騎車來到基隆市復興路某超商，趁隙拆封飲品解渴，又偷走貨架上巧克力、百靈油等11件商品藏入外套。店長發現有異，持球棒與妻兒一同將許男攔下報警。許男假意屈服，卻趁店長不注意走回機車想開溜，倒車時不慎壓到店長腳趾，導致店長防身球棒脫手落地。

    許男見狀搶先抄起球棒，猛力揮擊店長，造成其左臂骨折；隨後又騎車至商品存放處，下車伏擊看守贓物的店長兒子，令對方腦震盪受傷，隨即棄球棒逃逸，許男後續被警方逮捕法辦。

    判刑1年6月

    ​檢方原認為許男持棍傷人屬於「防護贓物」，建請依準強盜罪論處；但法官審理後認定，監視器顯示店長一家當時僅隨行，並無明顯逮捕動作，且許男施暴時間點與行竊有別，難認是為湮滅證據或護贓，故不構成準強盜罪，改以竊盜罪判刑3月、2件傷害罪各判1年2月，合併執行1年6月，全案仍上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播