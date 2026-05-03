凶殘！基隆超商店長持球棒逮賊 反被狠斷手骨、釀兒腦震盪

球棒示意圖。（資料照）

​許姓男子前年9月於超商行竊，他進入超商趁隙喝光精華飲還將空瓶放回，又偷了百靈油、巧克力等總價值800元商品塞進口袋企圖落跑。店長與妻兒聯手攔阻，過程中店長的球棒不慎掉落，未料許男竟撿起球棒攻擊，打斷店長手骨並造成兒子腦震盪。基隆地院日前審結，依竊盜、傷害等罪合併判處許男有期徒刑1年6月。

​判決指出，許男去年9月20日9時許騎車來到基隆市復興路某超商，趁隙拆封飲品解渴，又偷走貨架上巧克力、百靈油等11件商品藏入外套。店長發現有異，持球棒與妻兒一同將許男攔下報警。許男假意屈服，卻趁店長不注意走回機車想開溜，倒車時不慎壓到店長腳趾，導致店長防身球棒脫手落地。

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許男見狀搶先抄起球棒，猛力揮擊店長，造成其左臂骨折；隨後又騎車至商品存放處，下車伏擊看守贓物的店長兒子，令對方腦震盪受傷，隨即棄球棒逃逸，許男後續被警方逮捕法辦。

判刑1年6月

​檢方原認為許男持棍傷人屬於「防護贓物」，建請依準強盜罪論處；但法官審理後認定，監視器顯示店長一家當時僅隨行，並無明顯逮捕動作，且許男施暴時間點與行竊有別，難認是為湮滅證據或護贓，故不構成準強盜罪，改以竊盜罪判刑3月、2件傷害罪各判1年2月，合併執行1年6月，全案仍上訴。

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