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    竹科工程師面交「投資款」2518萬 女車手判1年4月、同夥5人在逃

    2026/05/03 19:49 記者蔡彰盛／新竹報導
    誤信股票投資詐術，竹科工程師在園區外面交車手2518萬。（情境照）

    誤信股票投資詐術，竹科工程師在園區外面交車手2518萬。（情境照）

    新竹科學園區張姓工程師誤信詐騙集團股票投資騙術，下載APP後多次在竹科外超商面交投資款項給詐團車手，總計受騙2518萬元，新竹地院將其中車手闕女判刑1年4月。

    法官調查，詐欺集團成員先於113年8月起在LINE以暱稱國際投資公司，向新竹縣張男佯稱透過操作「富崴國際投資」APP為股票投資獲利等語，致張男受騙，依詐騙集團成員指示操作下載該APP投資股票，並與詐騙集團成員多次約在竹科外超商面交投資款項。

    詐騙集團成員指示闕女等6人，先持電子檔案前往便利商店或影印店列印存款憑證及工作證，再指示6人持工作證、存款憑證向張男收取現金，6人旋即將款項交給詐騙集團上游成員，以隱匿犯罪所得去向。

    張男於113年8月25日起至113年12月6日止，總計遭詐騙2518萬元。除了闕女之外，其餘車手正由檢警追查到案當中。

    檢方審酌闕女並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益而加入詐欺集團擔任車手，其行為足以使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融秩序，殊值譴責，且被害人遭詐總金額超過2500萬元，犯罪所生損害嚴重，對闕女具體求刑4年以上有期徒刑，以資懲儆。

    法官審酌闕女不思循正當途徑獲取財物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將被害人遭詐騙贓款交付詐欺集團成員，利用一般民眾對於交易秩序的信賴，作為施詐取財手段，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成被害財產損害，嚴重影響社會治安與交易秩序，依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年4月。

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