高雄男機車牌照註銷、蛇行未戴安全帽 多項違規恐罰到「脫褲」

高雄48歲陳姓男子夜間騎乘機車，行經明誠二路，不僅未戴安全帽，還不時蛇行危險駕駛。（民眾提供）

高雄48歲陳姓男子昨（2日）夜間騎乘機車，行經明誠二路，不僅未戴安全帽，還不時蛇行危險駕駛，員警巡邏見狀將他攔下，又發現機車車牌已遭註銷，涉及多項違規，依法開單告發，最高可處新台幣7萬6100元。

三民二分局今（3）日指出，鼎金所員警2日執行勤務期間，在20時40分發現陳男騎乘的機車，因未依規定投保強制險，已遭註銷牌照，尾隨至三民區明誠二路與聯興路口予以攔停。

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警方先依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款予以製單舉發，處新台幣3600元以上、3萬6000元以下罰鍰，當場移置保管該車輛，並扣繳該機車牌照。

警方檢視沿路路口監視器，發現陳男分別「不依規定用方向燈」、「未戴安全帽」、「危險方式駕車」、「使用註銷之牌照」，最高可處新台幣7萬6100元。

警方呼籲，民眾駕駛汽機車上路前，務必依規定投保強制汽車責任保險，並確認車輛相關登記資料均為有效狀態，以免因違規受罰，影響自身及他人權益。

員警巡邏見狀將他攔下，又發現機車車牌已遭註銷，涉及多項違規，最高可處新台幣7萬6100元。（民眾提供）

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