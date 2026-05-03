為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄男機車牌照註銷、蛇行未戴安全帽 多項違規恐罰到「脫褲」

    2026/05/03 18:58 記者黃良傑／高雄報導
    高雄48歲陳姓男子夜間騎乘機車，行經明誠二路，不僅未戴安全帽，還不時蛇行危險駕駛。（民眾提供）

    高雄48歲陳姓男子夜間騎乘機車，行經明誠二路，不僅未戴安全帽，還不時蛇行危險駕駛。（民眾提供）

    高雄48歲陳姓男子昨（2日）夜間騎乘機車，行經明誠二路，不僅未戴安全帽，還不時蛇行危險駕駛，員警巡邏見狀將他攔下，又發現機車車牌已遭註銷，涉及多項違規，依法開單告發，最高可處新台幣7萬6100元。

    三民二分局今（3）日指出，鼎金所員警2日執行勤務期間，在20時40分發現陳男騎乘的機車，因未依規定投保強制險，已遭註銷牌照，尾隨至三民區明誠二路與聯興路口予以攔停。

    警方先依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款予以製單舉發，處新台幣3600元以上、3萬6000元以下罰鍰，當場移置保管該車輛，並扣繳該機車牌照。

    警方檢視沿路路口監視器，發現陳男分別「不依規定用方向燈」、「未戴安全帽」、「危險方式駕車」、「使用註銷之牌照」，最高可處新台幣7萬6100元。

    警方呼籲，民眾駕駛汽機車上路前，務必依規定投保強制汽車責任保險，並確認車輛相關登記資料均為有效狀態，以免因違規受罰，影響自身及他人權益。

    員警巡邏見狀將他攔下，又發現機車車牌已遭註銷，涉及多項違規，最高可處新台幣7萬6100元。（民眾提供）

    員警巡邏見狀將他攔下，又發現機車車牌已遭註銷，涉及多項違規，最高可處新台幣7萬6100元。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播