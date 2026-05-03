妻兒「大義滅親」出庭作證 色阿北強摸準媳婦酥胸判關8月

男子阿北趁機對同住兒子女友小芳襲胸，台南地院依強制猥褻罪判8月徒刑。（情境照）

女子小芳（化名）與男友小華（化名）交往多年，並同住小華家中，平時將準公公阿北（化名）視作親生父親般的敬重，未料阿北竟色心大起，趁兒子不在家時闖入房間強摸小芳胸部。小芳嚇得躲進廁所反鎖、並傳訊向男友求助「我怕到躲進廁所」。台南地院審結，依強制猥褻罪判這名色阿北有期徒刑8月。

判決指出，小芳與男友小華、準公公阿北及準婆婆等人同住在台南市某處，阿北明知小芳將他當作長輩般敬重、兩人並無情愫，竟涉於2024年12月20日深夜，趁兒子不在住家房間時私自闖入房內，阿北不顧小芳驚恐拒絕，利用體型優勢強行伸手進入女方衣服內碰觸胸部，甚至要求小芳親臉，強制猥褻得逞。

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小芳嚇得拚命推開阿北後衝進廁所並反鎖，隨即以LINE向男友傳送多個急促訊息，內容包括「你趕快回來，拜託、害怕的躲進廁所是我」，小華趕回家後發現女友躲在廁所泣不成聲，驚覺父親竟對他女友伸狼爪。事後，小芳不願再與阿北同住，隔年搬離該處，並打電話給台南家防中心報警求助。

阿北在法院開庭時全予否認犯行、辯稱只是進房找小芳說話，但阿北的妻子與兒子小華都大義滅親出庭，證實案發當晚小芳的確情緒崩潰、反應異常。阿北的妻子證稱，丈夫事後曾私下坦承不小心碰到小芳胸部，成為犯行事證。

法官基於證據裁判原則、認定強制性交部分證據不足，僅就「強制猥褻」罪名定罪，並批判被告阿北身為受害人的長輩，卻利用受害人的信任滿足私慾，且事後態度不佳、未與女方達成和解，因此判處須入獄的8月徒刑，還可上訴。

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