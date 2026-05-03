縱火砍傷小姨子、警義消3人還搶救護車 台南警建請聲押8旬翁

警方從醫院帶回83歲的辛姓老翁訊問，辛翁被警方制伏時手腳有幾處傷勢包紮，行動不便。（民眾提供）

今天近午涉嫌到台南市南區新樂路小姨子透天住處縱火，並拿斧頭砍傷小姨子與1名義消、1名消防救護員頭部的83歲辛姓老翁，還搶走1輛到場的消防局救護車，警方尾隨攔查時他拿斧頭拒捕，員警分持警棍、對他噴辣椒水後制伏。辛翁被壓制在地時，手腳受到一些擦挫傷，警方依5項罪名法辦並請檢方對辛嫌聲請預防性羈押。

今上午11點許，南市警六分局接獲報案指南區新樂路民宅發生火災，立即派員警前往，員警到場時消防人員向警方表示，辛姓嫌犯手持斧頭砍傷人後搶開走救護車逃逸。

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六分局通報線上員警攔截圍捕，先到場的警車見辛翁開走救護車，一路尾隨到南市南區南功街1處大樓地下停車場攔截，辛翁下車拿斧頭拒捕，員警分別持警棍揮打辛翁手上的斧頭並噴灑辣椒水，弱化辛翁攻擊力，員警湧上壓制逮捕辛嫌。由於辛翁被壓制在地時，手腳受到一些擦挫傷，先送醫治療再帶回警局偵訊，員警見他受傷行動不便，還推來輪式辦公椅供他乘坐移動。

此外，辛翁搶開走救護車時，因後車門未關，救護車駛進大樓地下室撞損後車門。

警方訊後將依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損5項罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官對辛嫌聲請預防性羈押。

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