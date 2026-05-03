台中2車對撞 孕婦、5歲女童共6人掛彩送醫

台中市西區英才路與昇平路口時，今天下午發生兩車對撞車禍，造成包括孕婦、女童共6人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

台中市由陳姓男子（37歲）駕駛的自小客車，今天下午行經西區英才路與昇平路口時，疑似跨越雙黃線，撞上對向由蕭姓男子（30歲）駕駛的休旅車，造成2車7人都受波及，除1人拒絕送醫，其餘6人都送醫，其中1名36歲孕婦腹部疼痛，無明顯外傷，1名5歲女童則是手部擦傷，詳細肇事原因和責任警方將進一步釐清。

台中市消防局今天下午1點38分接獲報案，指稱西區英才路與昇平路交叉路口有車禍救護，立刻派遣中港、中區及博館分隊，出動10名消防人員到場搶救，抵達時發現2車對撞，共有7人受傷，其中6名送醫、1名拒絕送醫，經現場處置後2點6分共6名傷者都全數送醫。

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其中1名男駕駛右側肋骨疼痛，1名男性乘客（30歲）則是右手擦傷，均意識清楚，經現場救護處置後送往中國附醫。

另有1名孕婦（36歲），腹部疼痛，無明顯外傷；1名5歲女童，則是手部擦傷，2人均意識清楚，經救護處置後送往中國附醫。

另外1名65歲男乘客，左肩及胸口疼痛，還有1名61歲女乘客，則是頭部外傷，2人也都意識清楚，經救護處置後送往台中醫院救治，詳細事故原因警方將進一步調查釐清。

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