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    糗大！台中兩男爬樹上喝酒納涼下不來 受困2米高樹上急呼救

    2026/05/03 15:16 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓、黃姓男子，今天爬到樹上納涼喝酒卻受困，趕緊打電話求救，消防人員架設雙節梯，將一臉尷尬的兩人救下。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓、黃姓男子，今天爬到樹上納涼喝酒卻受困，趕緊打電話求救，消防人員架設雙節梯，將一臉尷尬的兩人救下。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓男子（43歲）和黃姓男子（39歲）今天中午在北屯區一處公園喝酒，兩人喝到一半覺得天氣悶熱，就臨時起意爬到樹上邊喝邊納涼，沒想到想下來時，才驚覺受困約2米高的樹上下不來，趕緊打119求救，消防人員獲報到場，發現兩人受困樹上一臉尷尬，趕緊架設雙節梯協助兩人平安脫困。

    台中市消防局今天中午12點30分接獲民眾報案，表示北屯區崇德六路1段一處公園，有兩位民眾受困約2米高的樹上，立刻派遣四平分隊，出動2車4人，由小隊長李郁昇帶隊前往搶救。

    消防人員抵達時，發現打著赤膊的陳姓男子（43歲）和黃姓男子（39歲）受困在約2米高的樹上，其中一人手上還拿著一瓶啤酒，立刻架設雙節梯引導2人順利脫困。

    消防人員初步了解，兩人今天原本在樹下喝酒，後來因天氣炎熱，覺得樹上有風比較涼，就先後爬到樹上邊乘涼、邊喝酒，沒想到後來想下來時，卻發現下不來，因高度約2米擔心貿然往下跳會受傷，才趕緊打電話求救。

    台中陳姓、黃姓男子，今天爬到樹上納涼喝酒卻受困，趕緊打電話求救，消防人員架設雙節梯，將一臉尷尬的兩人救下。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓、黃姓男子，今天爬到樹上納涼喝酒卻受困，趕緊打電話求救，消防人員架設雙節梯，將一臉尷尬的兩人救下。（記者陳建志翻攝）

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