醫美診療間偷拍被抓包 新北警查扣器材通知業者說明

新北市V女到連鎖愛X麗醫美連鎖板橋分院體雕，傳出遭偵煙型的針孔偷拍，業者不但不承認還說謊，被害人報案自保，警方確認是針孔，將通知業者到案說明。（擷取網路）

新北市一名妙齡V女到知名愛X麗醫美集團板橋分院進行體雕療程，在診療間內發現天花板角落一台以住警器偽裝的針孔攝影機，當下患者提出質疑，但美容師告知是煙霧探測器，女子後來完成治療，自行網搜，赫見是針孔，嚇得報警，警方到場也確認是針孔，因業者事發後一再狡辯、推諉，辯稱是承租前就安裝，總公司也未積極面對，被害人PO網討公道；警方獲報，除查扣犯罪工具，並通知業者到案說明，釐清影像訊號及去向，不排除任何可能。

據了解，網路上「分享 愛X麗知名連鎖品牌，又又又出事了」的分享標題，一名30歲V女在Threads上的PO文曝光該案後，媒體詢問愛爾麗集團，發言人先否認是集團分院，後來又改口待對外說明。被害女子堅持提告，警方依法受理，將通知業主到案說明，掌握影像去向，及有無特定疑犯安裝。

請繼續往下閱讀...

據透露，由於該集團透過民代捐贈新北等警政單位不少資源，案發後，新北警方雖感受到壓力，但強調勿枉勿縱，按相關程序辦理，透露目前以釐清案情為主，沒有預設立場，警方辦案依證據偵辦到底，不受外界影響。

記者今致電詢問愛X麗板橋店，無人接聽電話，Google map上顯示店休，無法取得相關回應。

一位V姓妙齡女子在Threads發文，「從沒想過這件事有可能發生在自己身上 知名連鎖醫美集團的診間，疑似有針孔攝影機。院方人員卻否認，一概回覆『不清楚、不知道、要問總公司…』」。

被害女子表示，「我於05/01至XXX醫美診所板橋分院，做體雕療程。在說明完療程內容後，美容師帶我至個人診療間，請我換上院內提供的裙子。我在換衣服結束後抬頭發現天花板的角落，有疑似攝影機但又長得有點像防災警報器的不明裝置。在換完衣服後，我詢問了美容師『請問這個裝置是否是監視器？』美容師第一次回覆我『我不知道。』後續她回來後她跟我說『這是煙霧偵測器。』」後來她躺在診療床，但發現正上方（天花板中間）有一個很明顯就是煙霧偵測器的裝置！

V女說，過程中非常緊張，因為身體裸露，換回衣服的時候認真觀察了那個角落裝置，為了保護自己當下拍照&錄影存證，甚至還伸手輕敲了敲它一兩下。才發現這台裝置不太可能是煙霧偵測器。

離開診所後，她用google以圖搜圖的功能，搜了那一台裝置的圖片。找到了疑似同款（相似度極高）的裝置，而網站上面商品名稱清楚寫的是「Revotech高清 3MP 室內 PoE IP 攝像頭，帶麥克風，煙霧探測器型安防攝像頭 P2P H.265 3MP 閉路電視攝影機」。

V小姐後來晚間7點20分重返該診所，業者櫃台無法提供證明，V女因而報警，據吐露，海山警分局、鑑識人員到場後，院方仍堅持是煙霧偵測器，但拆開來看，確定那裡面是攝影機（裡面還有標示鏡頭尺寸跟一組帳密），攝影機有過電接了一條線，但線接到哪邊並不清楚。 所以當下無法確定該裝置是否有在運作。

院方持續推託「不知道那是什麼」、「不知道誰裝的，我們來之前就在那邊」、「不清楚要問總公司。」還說營業到晚間9點，隔天再帶搜索票來；完全不理會V女的無助與害怕。

V女說，醫美整個態度不敢恭維，院方前面騙她說是煙霧偵測器，後面又改口：不知道不清楚。然後又開始說今天是休假日，總公司沒有人可以負責，目前也僅收到院方傳來的一則官方式售後訊息，且並未針對發生的狀況以及後續安排有任何更詳細的解釋。

V女還提醒大家：在類似需換裝或是裸體的空間中，如果看到不尋常的設備，真的要提高警覺！多一點留意真的不是壞事，總比被有心人士侵害到隱私來得好，大家都要好好的保護自己！

新北醫美診所爆偷拍疑雲 違規屬實最高罰25萬

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法