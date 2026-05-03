網購白沙屯外套慘遭連環騙 婦人痛失2萬元及提款卡

刑事局呼籲，民眾網路購物絕對不要輕易點選來源不明的物流網址。（記者姚岳宏翻攝）

苗栗縣50歲林姓婦人在臉書網購白沙屯外套，點擊賣方提供的全家貨到付款連結後卻顯示失敗，對方隨即以需實名認證為由，誘騙她加入假冒的銀行客服LINE帳號，假客服先是誆稱需要解除訂單錯誤，騙走林婦新台幣2萬元匯款，接著又假借退款名義，要求她寄出2張實體提款卡並告知密碼，林婦苦等5天驚覺受騙，不僅痛失錢財，更面臨帳戶遭到濫用的風險。

刑事警察局指出，國內網路購物詐騙案件數長期居冠，歹徒看準現代人高度依賴網購，頻繁於社群平台發布低價優惠或免費贈禮的陷阱訊息，詐團經常偽造黑貓宅急便、全家好賣+或是7-11賣貨便等知名第三方交易與物流平台連結，誘騙民眾點擊後，再以系統異常或實名認證等理由，要求加入假客服帳號，藉機騙取匯款與實體提款卡，造成被害人財物損失甚至淪為人頭帳戶。

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無獨有偶，南投縣1名李姓男子也遇上類似陷阱，他在Threads上看到免費贈送iPhone 17 Pro Max的活動，主動聯繫後被引導至假冒的7-11賣貨便網頁，對方以實名認證失敗為藉口，要求李男聯繫假客服，並透過無卡提款功能提供財力證明，導致他慘遭詐騙集團領走新台幣3萬元現金。

刑事局呼籲，民眾進行網路購物務必挑選具備身分驗證機制且商譽良好的正規電商平台，絕對不要輕易點選來源不明的物流網址，只要對方要求交出金融卡與信用卡，或是指示操作自動櫃員機及網路銀行來進行身分驗證與解除權限，百分百就是詐財行為。

若發現任何可疑狀況，應立即撥打165反詐騙專線諮詢，或是善用警政署165打詐儀表板導入的AI智能客服小幫手來即時檢測網址安全性，有效防範財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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