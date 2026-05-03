男網戀詐騙女寄出帳戶詐43萬 一審免賠、二審逆轉判全賠

邱男戀上詐騙女，寄出提款卡，自己也受害，法院判賠被害人43萬元。（示意圖）

現年41歲從事廚具業務的邱男網路認識詐團成員「劉欣怡」，雙方以老公、老婆相稱，邱男還把提款卡寄給對方，對方拿來作詐騙匯款，其中家住彰化的林男匯43萬元至該帳戶，警方逮捕邱男，邱男稱他跟「劉欣怡」是網戀的男女朋友，他自己匯1萬元也被她騙走，對方失聯，他就報警，檢方對邱提不起訴處分。但被害人林男提民事告訴，一審敗訴後上訴二審，判決逆轉，二審法官認為，邱男的帳戶20天內湧入112筆匯款、總額近490萬元，最後都轉進「劉欣怡」的指定帳戶，此情明顯違背常理，因此邱男有疏失，要對林男被騙的43萬元負責。

本案起因於2023年8月，林男透過LINE認識自稱「劉欣怡」的女子，對方推銷「ANKEX」投資平台，誘使林男分9筆匯款共43萬元至邱男的帳戶，警方循線逮捕邱男，邱男辯稱，自己早就受害，也已報警，他稱「劉欣怡」為老婆，對方會教他投資虛幣，因「情投意合」，他寄出自己的提款卡給對方，對方都是早晚問好，「我完全不知對方拿提款卡做何用途」，後來失聯，他想追回1萬元就到警局報案。民事求償一審認為邱男也是被害人，判林男敗訴。

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但二審法官說，邱男透過交友軟體認識「劉欣怡」，素未謀面，對方卻在短短20天內匯入112筆、總額近490萬元入其帳戶，且邱男幾乎當日全數轉出至「劉欣怡」指定帳戶。邱男此情明顯違背常理，邱男雖辯稱，自己只能透過平APP平台看到對方的投資，自己無法操作，卻又把所有錢都轉走。

法官指出，邱男41歲、高中肄業，曾在大陸經商13年、開過多家店，具備一定社會經驗，對於短期內巨額不明金流、陌生人要求提供帳戶與轉帳等行為，應有基本警覺，卻置若罔聞，顯已預見可能幫助詐欺，仍容任結果發生，其行為構成共同侵權，因判決邱男應賠償43萬元結林男。

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