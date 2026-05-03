花蓮吉安醉男遭砍 送醫咆哮砸救護車遭警逮

花蓮縣吉安鄉發生酒後失控砸救護車案件，醉漢猛砸救護車還拔雨刷。（縣消防局提供）

花蓮縣吉安鄉發生醉漢酒後失控砸救護車案件，蔡姓男子與友聚飲後發生糾紛遭劃傷，但在接受救護就醫時卻突發酒瘋，猛力重擊救護車導致板金凹陷、毀損公物。吉安警分局今日表示，全案已針對毀損救護車、妨害公務及涉嫌傷害部分依法蒐證偵辦，並將函送花蓮地檢署追究責任。

警方初步調查，59歲蔡姓男子1日晚間，在吉安鄉吉興五街住家與64歲黃姓友人夫婦及另一名友人在家中聚會飲酒。席間蔡男疑似因酒精催化情緒失控，不滿黃男的肢體動作，突然向對方丟擲椅子，黃男隨即上前護妻並與蔡男爆發肢體衝突。

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蔡男遭水果刀劃傷右手臂，傷口深及雙手與頭部。蔡男受傷後負痛離開，隨後因體力不支，滿身酒氣地癱坐在吉興五街路旁，經路人發現後撥打110請求協助。花蓮縣消防局吉安分隊救護人員與警方迅速獲報趕抵現場，並先行對蔡男進行初步包紮止血處置。

不料，正當警消人員準備將其後送上救護車時，處於泥醉狀態的蔡男竟情緒暴走，突然走下救護車並疑似欲向救護人員與員警發動攻擊。蔡男隨即揮拳猛力撞擊救護車後門，導致救護車板金輕微凹陷毀損，雨刷也遭到破壞。

面對蔡男的暴力行徑，執勤警消立刻採取強勢作為，經多次大聲喝止及安撫無效後，員警與消防隊員聯手把蔡男制服壓制，並在戒護下送往慈濟醫院治療。

吉安警分局強調，第一線救護人員的安全至關重要，絕不容許任何暴力與毀損行為挑釁公權力。針對蔡男毀損公物及妨害公務犯行，警方已依法蒐證，蔡男將面臨相關法律追究；而黃男涉嫌傷害部分，警方也已完成證人筆錄製作並將通知到案，全案釐清後函送偵辦。

花蓮縣吉安鄉發生酒後失控砸救護車案件，醉漢猛砸救護車還拔雨刷。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉發生酒後失控砸救護車案件，醉漢猛砸救護車還拔雨刷。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉發生酒後失控砸救護車案件，醉漢猛砸救護車還拔雨刷。（民眾提供）

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